Bolvadinli gençler Hafızlık Sınavında ter döktü
Güncelleme:
Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesindeki Sultan Carullah Kur'an Kursu'nda hafızlık eğitimini tamamlayan 10 öğrenci, Ankara'da yapılan Hafızlık Tespit Sınavı'na katıldı. Kurs Müdürlüğü, öğrencilerin azim ve çabalarıyla Bolvadin'in gururu olmaya çalıştıklarını duyurdu.

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesindeki Sultan Carullah Kur'an Kursunda hafızlık eğitimini başarıyla tamamlayan gençler Ankara İl Müftülüğü'nde düzenlenen Hafızlık Tespit Sınavına katıldı.

Gerçekleştirilen sınava kursta eğitim alan 10 öğrenci katıldı. Sınavla ilgili kurs müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada ise "Genlerimiz hayallerine bir adım daha yaklaşmak için Ankara İl Müftülüğü'nde düzenlenen Hafızlık Tespit Sınavı'nda ter döküyor. Gecelerini gündüzlerine katan, Kur'an-ı Kerim'i kalplerine nakşeden öğrencilerimiz, Bolvadin'in gururu olmak için komisyon karşısına çıkıyor.

Dualarımız sizinle evlatlar. Rabbim zihin açıklığı versin, dillerinizdeki kelamı daim eylesin" ifadelerine yer verildi. - AFYONKARAHİSAR




