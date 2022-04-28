Bolvadin'de güvenlik koordinasyon toplantısı yapıldı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bolvadin'de güvenlik koordinasyon toplantısı yapıldı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
 - Güncelleme:
Bolvadin'de güvenlik koordinasyon toplantısı yapıldı

Afyonkarahisar Bolvadin Kaymakamı Taner Bolat başkanlığında güvenlik koordinasyon toplantısı gerçekleştirildi.

HİSARCIK, KÜTAHYA (İHA) - Afyonkarahisar Bolvadin Kaymakamı Taner Bolat başkanlığında güvenlik koordinasyon toplantısı gerçekleştirildi.

Bolvadin ilçesinde güvenlik koordinasyon toplantısı gerçekleştirildi. Kaymakam Taner Bolat başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya Kaymakam Refiki Burak Yaylacı, Komiser Kadir Avcı ve Bolvadin İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Hasan Sökmen katıldı. Gerçekleştirilen toplantıda ilçenin huzurunu bozacak her türlü olumsuzluklara karşı alınacak tedbirler görüşüldü. Toplantı sonrası açıklama yapan Kaymakam Bolat, "İlçemizin huzurunu korumak vatandaşlarımızın güvenliğini sağlamak için ilçe emniyet müdürlüğü ve ilçe jandarma komutanlığı 7 gün 24 saat aralıksız çalışmalarını yürütmektedir. Önceliğimiz can ve malı korumaktır. Bu güzel ülkemiz ve ilçemiz her şeyin en iyisine layıktır. Bizler layık olmak için var gücümüzle gece gündüz demeden her konuda çalışacağız" dedi. - AFYONKARAHİSAR

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Taner BOLAT, Karahisar, Jandarma, Hisarcık, Yerel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title