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Bolvadin’de Emniyet Müdürü Arıkan görevine başladı

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Bolvadin’de Emniyet Müdürü Arıkan görevine başladı
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Afyonkarahisar’ın Bolvadin ilçesine atanan ve görevine başlayan İlçe Emniyet Müdürü Tayyar Arıkan, Bolvadin Kaymakamı Ali Arıkan’ı makamında ziyaret etti.

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesine atanan ve görevine başlayan İlçe Emniyet Müdürü Tayyar Arıkan, Bolvadin Kaymakamı Ali Arıkan'ı makamında ziyaret etti.

Emniyet Müdürleri Kararnamesi ile Bolvadin İlçe Emniyet Müdürlüğü görevine getirilen Tayyar Arıkan, ilçedeki mesaisine hızlı başladı. Göreve başlamasının ardından kurum ziyaretleri çerçevesinde Bolvadin Kaymakamı Ali Arıkan ile bir araya gelen Emniyet Müdürü Arıkan, ilçenin genel güvenlik ve asayiş durumu hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Kaymakam Ali Arıkan, İlçe Emniyet Müdürü Tayyar Arıkan'a yeni görevinin hayırlı olması temennisinde bulunarak, Bolvadin'in huzur ve güvenliği için yürütülecek çalışmalarda başarılar diledi.

Arıkan ise Bolvadin'de vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamak, huzur ortamını sürdürmek adına emniyet teşkilatı olarak gece gündüz demeden gayretle çalışacaklarını belirtti. Ziyaret, yapılan değerlendirmelerin ardından sona erdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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