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Bolu Valiliğine Abdülaziz Aydın Atandı

Bolu Valiliğine Abdülaziz Aydın Atandı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan yeni Valiler Kararnamesi'nde Bolu Valiliğine Ümraniye Kaymakamı Abdülaziz Aydın getirildi. 2022'de göreve başlayan Bolu Valisi Erkan Kılıç, Mülkiye Başmüfettişi olarak atanırken, Aydın'ın geçmişi ise Kaymakamlık ve Vali Yardımcılığı görevleriyle dolu.

Resmi Gazete'de yayımlanan Valiler Kararnamesi'ne göre Bolu Valiliğine, Abdülaziz Aydın atandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzası ile yeni Valiler Kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı. Karara göre 16 ilin valisi değişti. Kararnameye göre Bolu Valiliğine, Ümraniye Kaymakamı Abdülaziz Aydın getirildi. 2022 yılında Mayıs ayında göreve başlayan Bolu Valisi Erkan Kılıç ise Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi sonrasında Mülkiye Başmüfettişi olarak merkeze alındı.

Abdulaziz Aydın kimdir?

1978 senesinde doğdu. İlk, ortaokul ve liseyi Mardin'de okudu. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olan Aydın, Adana'da avukatlık stajı yapmasına müteakiben Kaymakamlık sınavını kazandı. Çanakkale'de başlayan Kaymakamlık stajının ardından Eskişehir Sarıcakaya ilçesinde kaymakam olarak göreve başladı. Aydın, Kahramanmaraş Nurhak, Hatay Belen'de Kaymakamlık yaptı, sonrasında Bingöl'e Vali Yardımcısı olarak atandı. 1 Eylül 2018'de Göç İdaresi Genel Müdürlüğü'nde Daire Başkanı olarak görevlendirildi. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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