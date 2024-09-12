Bolu Valiliği: Jandarma komutanı görevden alınmadı, soruşturma devam ediyor

Bolu Valiliği, 'Kaymakamın makam aracına güvenlik kontrolü yaptıran jandarma komutanı görevden alındı' haberleriyle ilgili, "21'i resmi, 5'i sivil olmak üzere toplam 26 aracın hiçbir şekilde kontrol edilmediği, sadece kaymakamın makam aracının bekletilerek kontrol edildiği tespit edilmiştir. İlçe Jandarma Komutanının açığa alındığına dair basında ve sosyal medyada yer alan haberler gerçeği yansıtmamakta olup, söz konusu olaya ilişkin disiplin soruşturması süreci devam etmektedir" açıklamasını yaptı.

İddiaya göre, 26 Temmuz'da Bolu'daki Dörtdivan İlçe Jandarma Komutanlığı'nı ziyaret eden Dörtdivan Kaymakam Vekili Oğuz Yiğit'in resmi plakalı makam aracı nizamiye girişinde görevli askerler tarafından durduruldu. Ekipler tarafından kapı girişinde ayna ile aracın altı rutin şekilde kontrol edildi. Kontrolün ardından makam aracının geçişine izin verildi. Kaymakam Vekili Oğuz Yiğit'in bu durumu rapor etmesi üzerine İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Seyhan Burak Sürmeli hakkında soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında olayın ayrıntılarını incelemek üzere müfettiş görevlendirildi. Teğmen Seyhan Burak Sürmeli, Dörtdivan İlçe Jandarma Komutanlığı görevinden alınarak Bolu İl Jandarma Komutanlığı personeli olarak görevlendirildi.

"Sadece Kaymakamın makam aracının bekletilerek kontrol edildiği tespit edilmiştir"

Konu Bolu kamuoyunda yankı uyandırırken, Bolu Valiliği konuyla ilgili bir açıklama yaptı. Valiliğin sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada, olaydan önce 2 günlük sürede güvenlik kameralarının incelendiği ve nizamiyeden geçen 26 aracın kontrol edilmediği, uygulamanın yalnızca kaymakama yönelik yapıldığının belirlendiği belirtildi. Olaya ilişkin disiplin soruşturmasının devam ettiği kaydedilen açıklamada, "Son günlerde bazı basın yayın organlarında ve sosyal medya hesaplarında yer alan 'Kaymakamın makam aracına güvenlik kontrolü yaptıran jandarma komutanı görevden alındı' haberleriyle ilgili kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi adına aşağıdaki açıklamanın yapılması ihtiyacı hasıl olmuştur. 25 Temmuz tarihinde, bir gün önceden haber verilmek suretiyle Dörtdivan Kaymakam Vekili tarafından İlçe Jandarma Komutanlığı ziyaret edilmek istenilmiştir. Kaymakamlık makam aracı İlçe Jandarma Komutanlığı girişinde diğer araçlardan farklı bir şekilde bekletilmiş ve kontrole tabi tutulmuştur. Olaya ilişkin kamera kayıtlarının incelenmesi neticesinde 23-25 Temmuz tarihleri arasında İlçe Jandarma Komutanlığı nizamiyesine giriş yapan 21'i resmi, 5'i sivil olmak üzere toplam 26 aracın hiçbir şekilde kontrol edilmediği, sadece kaymakamın makam aracının bekletilerek kontrol edildiği tespit edilmiştir. İlçe Jandarma Komutanı tarafından idari ve disiplin yönünden amiri konumunda olan kaymakama yönelik özel olarak gerçekleştirilen resmi protokol ve görgü kurallarına aykırı bu uygulamanın öğrenilmesi neticesinde, İlçe Jandarma Komutanı İl Jandarma Komutanlığı emrine görevlendirilmiştir. İlçe Jandarma Komutanının açığa alındığına dair basında ve sosyal medyada yer alan haberler gerçeği yansıtmamakta olup, söz konusu olaya ilişkin disiplin soruşturması süreci devam etmektedir" ifadelerine yer verildi. - BOLU