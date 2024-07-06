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Bolu'nun tanınan esnafı Şahin Köroğlu hayatını kaybetti

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Bolu'nun tanınan esnafı ve İhlas Haber Ajansı Operasyon Koordinatörü Özgür Yorul'un kayınpederi Şahin Köroğlu, amansız hastalığa yenik düşerek 67 yaşında hayatını kaybetti. Köroğlu'nun cenazesi Kalıcı Konutlar Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Şehitler Mezarlığı'na defnedildi.

Bolu'nun tanınan esnafından biri olan ve İhlas Haber Ajansı Operasyon Koordinatörü Özgür Yorul'un kayınpederi Şahin Köroğlu, bir süredir mücadele ettiği amansız hastalığa yenik düşerek hayatını kaybetti.

Bolu'nun ilk mefruşat esnafından biri olan Şahin Köroğlu, yakalandığı amansız hastalık sonucu tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Ayvaz, Kenan, Yetişen Köroğlu'nun kardeşi, Doğan, Ekrem, Salih, Cevriye, Münevver'in babası olan Şahin Köroğlu 67 yaşında hayata gözlerini yumdu. Ayrıca İhlas Haber Ajansı Operasyon Koordinatörü Özgür Yorul'un kayınpederi olan Köroğlu'nun cenazesi Kalıcı Konutlar Camii'nde öğle namazını müteakiben kılınan cenaze namazının ardından Şehitler Mezarlığı'na defnedildi. 67 yaşında hayatını kaybeden Köroğlu, gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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