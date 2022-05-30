Bolu'nun Göynük İlçesinde Orman Yangını Çıktı - Haberler

HIZIR İLYAS YILDIRIM

Bolu'nun Göynük ilçesine bağlı Demirhanlar köyündeki ormanlık alanda yangın çıktı. Sebebi henüz belirlenemeyen yangında, 8 hektarlık alan kül oldu.

Göynük ilçesine bağlı Demirhanlar köyündeki ormanlık alanda bugün henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Bolu Orman Bölge Müdürlüğü bağlı bulunan arazözler ile Göynük, Mudurnu ve Taşkesti'den itfaiye ekipleri sevk edildi. Rüzgar nedeniyle şiddetini artıran yangını söndürme çalışmaları devam ediyor. Yangında, ilk belirlemelere göre çam ağaçlarının bulunduğu 8 hektarlık alan küle döndü.

BOLU VALİSİ ERKAN KILIÇ YANGIN BÖLGESİNE GİTTİ

Bolu Valisi Erkan Kılıç, beraberindeki Göynük Kaymakam Vekili Fatih Çevik ve Bolu Orman Bölge Müdürü Mahmut Şentürk ile birlikte yangın çıkan bölgeye gitti. Kılıç, burada yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Göynük ilçemize bağlı Demirhanlar köyü Karalı mevkiinde çıkan orman yangınına Göynük Orman İşletme Müdürlüğü'nden 3 adet arazöz, 1 adet yangın söndürme aracı ve 40 Orman işletme personeli, Mudurnu Orman İşletme Müdürlüğü'nden 1 adet arazöz, Göynük Belediyesi'nden 1 adet su tankeri, Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nden 2 adet itfaiye aracı, Nallıhan Orman İşletme Müdürlüğü'nden 1 adet arazöz, Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü'nden 1 adet yangın söndürme helikopteri; Demirhanlar, Gürpınar, Hasanlar, Bölücekova ve Ahmetbeyler köylerinden 15 adet su tankeri, Aksa Termik Santrali'nden 1 adet itfaiye aracı, İM köse madencilikten 1 adet kamyon,1 adet dozer, 30 sivil vatandaş, Göynük İlçe Jandarma Komutanlığı'ndan 3 jandarma asayiş timi, 3 jandarma trafik timi, Mudurnu İlçe Jandarma Komutanlığı'ndan 1 jandarma asayiş timi ve 1 jandarma trafik timi, Göynük İlçe Emniyet Müdürlüğü'nden 2 asayiş timi ve 1 trafik timi ile hem havadan hem de karadan müdahale edilmiştir. Yangın halen devam etmekte olup kontrol altına alınmıştır."

Vali Kılıç, yangında yaklaşık 8 hektarlık çam ormanının yanarak zarar gördüğünün tespit edildiğini bildirdi.

ANKA / Yerel