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Bolu Nisan'da Beyaza Büründü

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Bolu'da nisan ayında etkili olan kar yağışı, kent merkezi ve ilçelerini beyaz örtüyle kaplarken, vatandaşlar kar sürpriziyle karşılaştı. Kar kalınlığının yeşil alanlarda 10 santimetreyi bulduğu bildiriliyor.

Bolu, nisan ayında beyaza büründü

BOLU - Bolu'da nisan ayında etkili olan kar yağışı dolayısıyla kent merkezi ve ilçeler beyaz örtüyle kaplandı.

Bolu'da hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte kent merkezinde ve ilçelerde kar yağışı etkili olmaya başladı. Gece saatlerinde başlayan kar yağışı, sabah saatlerinde etkisini artırarak kentin birçok noktasını beyaz örtüyle kapladı.

Kentin en işlek caddesi İzzet Baysal Caddesi'nde ve tarihi ilçe Mudurnu'da kar yağışı güzel görüntüler de oluşturdu. Sabah saatlerinde işlerine gitmek için evlerinden çıkan vatandaşlar kar sürpriziyle karşılaştı. Yeşil alanlarda kar kalınlığı 10 santimetreyi buldu. Kar yağışının gün boyunca devam etmesi tahmin ediliyor.

"Tam yazlıkları çıkarmışken kışlıkları yine giydik"

Nisan ayında kar yağmasına şaşırdığını söyleyen Necati Özmen "Ben dededen toruna Boluluyum. Kar yağışına uzun yıllardır hasrettik, son birkaç senedir kar yağışı istediğimiz kadar olmuyordu. Bugün ise bize sürpriz yaptı. Tam yazlıkları çıkarmışken şimdi kışlıkları yine giydik. Biz de şaşkınız ama Allah'ın bereketi, güzel oldu. İnşallah kazasız belasız yaz mevsimine devam ederiz" dedi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / EMRAH SAĞIT - Yerel
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