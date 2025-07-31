Bolu İl Jandarma Komutanı değişti

Bolu İl Jandarma Komutanı değişti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan atama kararıyla Bolu İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Mevlüt Yıldırım'ın yerine Jandarma Kıdemli Albay Rıfkı Kulaksız atandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan atama kararıyla Bolu İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Mevlüt Yıldırım'ın yerine Jandarma Kıdemli Albay Rıfkı Kulaksız atandı.

Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığına ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararnameyle çok sayıda general, amiral ve albayın rütbeleri yükseltilirken, 40'tan fazla ilin jandarma komutanı değişti. Atama kararı kapsamında Bolu İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Mevlüt Yıldırım, Denetleme ve Değerlendirme Başkanlığı'na atandı. Yıldırım'ın yerine Bolu İl Jandarma Komutanlığı görevine ise Jandarma Kıdemli Albay Rıfkı Kulaksız getirildi. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
İsrail, KKTC'ye gözünü dikti: Acil durum operasyonu başlatılmalı

İsrail, KKTC'ye gözünü dikti! 2 ülkeyle birlikte saldırı planı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hadise çok konuşulan şovları hakkında sessizliğini bozdu

Hadise'den "erotik dans" eleştirilerine cevap geldi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.