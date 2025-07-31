Bolu İl Jandarma Komutanı değişti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan atama kararıyla Bolu İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Mevlüt Yıldırım'ın yerine Jandarma Kıdemli Albay Rıfkı Kulaksız atandı.

Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığına ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararnameyle çok sayıda general, amiral ve albayın rütbeleri yükseltilirken, 40'tan fazla ilin jandarma komutanı değişti. Atama kararı kapsamında Bolu İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Mevlüt Yıldırım, Denetleme ve Değerlendirme Başkanlığı'na atandı. Yıldırım'ın yerine Bolu İl Jandarma Komutanlığı görevine ise Jandarma Kıdemli Albay Rıfkı Kulaksız getirildi. - BOLU