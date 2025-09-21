Bolu Göllüören Köyü'nde Geleneksel Hacet Bayramı Kutlandı

Bolu'nun Mudurnu ilçesine bağlı Göllüören köyünde geleneksel Hacet Bayramı, köylülerin yoğun katılımıyla kutlandı. Etkinlikte 150 kilo pirinç ve 200 kilo et ile yapılan pilav, namaz sonrası vatandaşlara ikram edildi.

Bolu'nun Mudurnu ilçesi Göllüören köyünde geleneksel Hacet Bayramı düzenlendi. Köy camisi çevresinde gerçekleştirilen etkinlikte köy halkının hazırladığı 150 kilo pirinç ve 200 kilo et kullanılarak yapılan pilav, namazın ardından vatandaşlara dağıtıldı. Etkinliğe çevre köylerden de çok sayıda vatandaş katılırken, birlik ve beraberlik duygularının ön planda olduğu programda dualar edildi.

Göllüören Köyü Muhtarı İlhan Orhan, geleneksel Hacet Bayramı'nın yoğun katılımla gerçekleştiğini belirterek, "Köyümüzün geleneksel Hacet Bayramı'nı yaptık. Çok katılım oldu, gelenlerden Allah razı olsun. Çok güzel bir etkinlik yaşandı. Köyümüz Mudurnu'nun yüksek kesiminde yer alıyor" dedi. - BOLU