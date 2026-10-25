Bolu Gölköy Yurdu'ndaki gönüllü öğrenciler, tedavi gören çocuklara hediye verdi

Bolu Gölköy Yurdu'ndaki gönüllü öğrenciler, tedavi gören çocuklara hediye verdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bolu Gölköy Yurdu'nda kalan gönüllü öğrenciler, Şifa Oyuncakları Projesi kapsamında hastanede tedavi gören çocukları ziyaret ederek çeşitli hediyeler verdi. Etkinlik, çocukların yüzünü güldürmek ve tedavi süreçlerine moral desteği sağlamak amacıyla gerçekleştirildi.
Bolu'da Şifa Oyuncakları Projesi kapsamında Gölköy Yurdu'nda kalan gönüllü öğrenciler, hastanede tedavi gören çocukları ziyaret ederek çeşitli hediyeler verdi.
Bolu Gölköy Yurdu'nda kalan gönüllü öğrenciler, Şifa Oyuncakları Projesi kapsamında hastanede tedavi gören çocuklarla bir araya geldi. Çocuklara çeşitli hediyeler veren öğrenciler, miniklerin yüzünü güldürmek ve tedavi süreçlerine moral desteği sağlamak amacıyla etkinlik gerçekleştirdi.
Çocuklarla yakından ilgilenen gönüllü öğrenciler, hediyeler aracılığıyla miniklerin mutluluğuna ortak oldu.