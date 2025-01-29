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Bolu'daki Yangın Faciasında 78 Kişi Hayatını Kaybetti

Bolu'daki Yangın Faciasında 78 Kişi Hayatını Kaybetti
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Bolu'nun Kartalkaya mevkisinde çıkan yangında 78 kişi hayatını kaybetti. Yangının hızlı yayılması ve yangın güvenliği önlemlerinin eksikliği nedeniyle can kaybının arttığı belirtiliyor. Yangın anında yaşananlar, kurtarma çabaları ve yangının sebepleri üzerine uzman görüşleri yer alıyor.

Geçtiğimiz haftalarda Türkiye ve dünyada gündem olan Bolu'nun Kartalkaya mevkisinde bir otelde çıkan yangın herkesi yasa boğmuştu. Alanya'dan ailesi ile birlikte Kartalkaya'ya yarı yıl tatili için giden ve yangın çıkan otelin yanındaki bir otelde konaklayan Mehmet Ali Tekin, "İtfaiye geldiği zaman otoparktaki yanlış çevre düzenlemesinden dolayı müdahale edememesi, insanların yangında daha fazla vefat etmesine neden oldu" dedi.

Bolu Kartalkaya'da bulunan bir otelde geçen hafta yaşanan ve facia denebilecek kadar çıkan büyük yangında 78 kişi hayatını kaybetmişti. Yarıyıl tatilini Kartalkaya'da bulunan bir otelde ailesi ile geçirmek için giden Tekin ailesi, yangın sırasında yaşananları İHA mikrofonlarına aktardı.

Aynı zamanda İnşaat Mühendisi Mehmet Ali Tekin, "Yangının hızlı geçiş yapması ve yangına müdahalenin geç olması, otel içindeki eksiklikler kadar dışarıdaki alınmayan önlemlerden dolayı bu kadar insanımızı kaybetmiş bulunmaktayız" dedi.

Yangın sırasında bir baba ve kız çocuğunu kendi imkanları ile hastaneye yetiştirdiğini söyleyen Tekin, "Pencereden bir babanın çocuğunu atmak istediği görüntüsü Türkiye viral olmuştu. O aileyi anne ve 2 aylık kız çocuğunu ambulans götürdü. Yer olmadığı için baba ve kız çocuğu kalmıştı. Onları da ben kendi aracıma alarak İzzet Baysal Üniversitesine götürdüm" dedi. Hastaneye götürdüğü baba ve çocuğunun sağlık durumlarından bahseden Tekin, Sağlıkları iyi bir gün hastanede kaldılar sonra İstanbul'a geri döndüler. Ama bunlar şanslı olandı" dedi.

Otelin içinde kullanılan malzemelerin tutuşturucu özelliğinden dolayı yangının büyüdüğünü ifade eden Tekin, "Yangın çıktıktan sonra otelin içerisindeki tutuşturucu ürünlerin kullanılması, fıskiye sisteminin, yangın tüpünün olmaması ve insanların yardım merdivenine erişememesinden dolayı yangın hızlı bir şekilde yayıldı. Biz otelin bir bölümünden bahsediyoruz. Piste bakan cepheyi kimse görmedi. Oradaki insanlar bir anlamda ölüme terk edildi. Çok ihmalin bir arada bulunmasından dolayı bu kadar can kaybı yaşadık" şeklinde konuştu. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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