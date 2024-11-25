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Bolu'da Yoğun Kar Yağışı Nedeniyle Okullar 1 Gün Tatil Edildi

Bolu'da Yoğun Kar Yağışı Nedeniyle Okullar 1 Gün Tatil Edildi
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Bolu'da 2 gündür etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle, Valilik tarafından okulların 26 Kasım Salı günü bir gün tatil edildiği açıklandı. Kar kalınlığının yüksek kesimlerde 75 santimetreyi geçtiği belirtiliyor.

Bolu'da 2 gündür etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle okullar 1 gün süreyle tatil edildi.

Bolu'da 2 gündür yoğun kar yağışı etkili oluyor. Kar yağışı nedeniyle kar kalınlığı yüksek kesimlerde 75 santimetreyi aştı. Aralıklarla devam eden kar yağışı nedeniyle Bolu Valiliği tarafından okulların 1 daha tatil edildiği açıklandı.

Valilik tarafından yapılan açıklamada, "İlimizde etkili olan kar yağışı ve buzlanma nedeniyle il merkezi ve ilçelerimizdeki resmi ve özel tüm eğitim kurumlarımızda (Rehabilitasyon merkezleri ve Kur'an Kursları dahil) 26 Kasım Salı günü eğitim öğretime 1 (bir) gün ara verilmiştir. Kamu kurumlarımızda görevli hamile, engelli, çocuğu kreş ve anaokuluna devam eden anneler ve kronik rahatsızlığı bulunan personel aynı gün idari izinli sayılacaktır. Kamuoyuna önemle duyurulur" ifadelerine yer verildi. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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