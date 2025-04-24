Bolu'da Yiyecek Arayan İki Geyik Kameralara Yansıdı

Yiyecek arayan 2 geyik kamerada

BOLU - Bolu'nun Mudurnu ilçesinde yiyecek arayan 2 geyik otlarken görüntülendi.

Edinilen bilgiye göre, bir vatandaş sabah saatlerinde Karacakaya köyündeki buğday tarlasında otlayan 2 geyiği fark etti. Bu anlar cep telefon kamerasıyla kayda alındı. Görüntülerde, geyiklerin köye yakın bir bölgede otladığı gözlendi. Geyiklerin tarlada bir süre otladıktan sonra ormanlık alana doğru uzaklaştığı görüldü.