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Bolu'da Yiyecek Arayan İki Geyik Kameralara Yansıdı

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Bolu'nun Mudurnu ilçesinde bir vatandaş tarafından kaydedilen görüntülerde, iki geyik buğday tarlasında yiyecek ararken görüntülendi. Geyikler, tarlada otladıktan sonra ormanlık alana doğru uzaklaştı.

Yiyecek arayan 2 geyik kamerada

BOLU - Bolu'nun Mudurnu ilçesinde yiyecek arayan 2 geyik otlarken görüntülendi.

Edinilen bilgiye göre, bir vatandaş sabah saatlerinde Karacakaya köyündeki buğday tarlasında otlayan 2 geyiği fark etti. Bu anlar cep telefon kamerasıyla kayda alındı. Görüntülerde, geyiklerin köye yakın bir bölgede otladığı gözlendi. Geyiklerin tarlada bir süre otladıktan sonra ormanlık alana doğru uzaklaştığı görüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İLHAMİ ÇETİN - Yerel
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