Bolu'da Yiyecek Arayan İki Geyik Kameralara Yansıdı
Bolu'nun Mudurnu ilçesinde bir vatandaş tarafından kaydedilen görüntülerde, iki geyik buğday tarlasında yiyecek ararken görüntülendi. Geyikler, tarlada otladıktan sonra ormanlık alana doğru uzaklaştı.
Yiyecek arayan 2 geyik kamerada
BOLU - Bolu'nun Mudurnu ilçesinde yiyecek arayan 2 geyik otlarken görüntülendi.
Edinilen bilgiye göre, bir vatandaş sabah saatlerinde Karacakaya köyündeki buğday tarlasında otlayan 2 geyiği fark etti. Bu anlar cep telefon kamerasıyla kayda alındı. Görüntülerde, geyiklerin köye yakın bir bölgede otladığı gözlendi. Geyiklerin tarlada bir süre otladıktan sonra ormanlık alana doğru uzaklaştığı görüldü.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İLHAMİ ÇETİN - Yerel