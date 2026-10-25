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Bolu'da Seyyide Nefise Yurdu'nda deprem tahliye ve yangın söndürme tatbikatı yapıldı

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Bolu'da Seyyide Nefise Yurdu'nda deprem tahliye ve yangın söndürme tatbikatı yapıldı
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Bolu'da Seyyide Nefise Yurdu'nda öğrenci ve personelin katılımıyla deprem tahliye ve yangın söndürme tatbikatı yapıldı. Tatbikatta tahliye ve yangın söndürme süreçleri uygulamalı ele alındı, katılımcıların acil durum farkındalığı artırılmak istendi.

Bolu'da Seyyide Nefise Yurdu'nda öğrenciler ve personelin katılımıyla deprem tahliye ve yangın söndürme tatbikatı düzenlendi.

Seyyide Nefise Yurdu'nda öğrencilerin ve personelin katılımıyla "Deprem Tahliye ve Yangın Söndürme Tatbikatı" gerçekleştirildi. Muhtemel afet ve acil durumlara karşı hazırlıklı olunması amacıyla düzenlenen tatbikatta, deprem anında tahliye ve yangın söndürme süreçleri uygulamalı olarak ele alındı. Tatbikatla öğrencilerin ve yurt personelinin acil durumlarda doğru hareket etme ve tahliye süreçlerine ilişkin farkındalıklarının artırılması hedeflendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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