Bolu'da kadınlara 8 Mart sürprizi

Bolu'da kadınlara 8 Mart sürprizi
Bolu'da polis ekipleri 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadınlara çeşitli hediyeler dağıtarak anlamlı bir etkinlik gerçekleştirdi.

Bolu'da, polis ekipleri 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kentin en işlek noktalarında kadınlara sürpriz yaparak çeşitli hediyeler dağıttı.

Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında anlamlı bir etkinlik gerçekleştirdi. İzzet Baysal Caddesi'nde yaya olarak devriye gezen ve stant kuran ekipler, caddede yürüyen kadın vatandaşları durdurarak günlerini kutladı.

Polisleri karşılarında gören kadınlar kısa süreli şaşkınlığın ardından, kendilerine takdim edilen küçük hediyelerle büyük mutluluk yaşadı. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
