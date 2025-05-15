Bolu'da Otomobil Gören Ayı Korkup Kaçtı

Bolu'da Otomobil Gören Ayı Korkup Kaçtı
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Bolu'nun Kıbrıscık ilçesinde gece geç saatlerde bir köy yolunda otomobil gören ayı, korkarak ormana kaçtı. O anlar araçtaki vatandaşlar tarafından kaydedildi.

Bolu'da otomobil gören ayı korkup böyle kaçtı

BOLU - Bolu'da köy yolunda araçla karşılaşan ayı, aracın önünde koşarak uzaklaştı.

Bolu'nun Kıbrıscık ilçesinde aracıyla seyir halinde olan vatandaşlar, Alemdar köyü yolunda bir ayıyla karşılaştı. Aracı fark eden ayı, korkarak ters istikamete doğru koşmaya başladı. Kısa süre yolda koşan ayı, daha sonra ormanlık alana girerek gözden kayboldu. O anlar araçta bulunan vatandaşlar tarafından cep telefonuyla saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde ayının panikle kaçtığı anlar dikkat çekti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / EMRAH SAĞIT - Yerel
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