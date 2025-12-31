Haberler

Bolu'da Mekke'nin Fethi dualarla anıldı

Güncelleme:
Mekke'nin Fethi'nin 1396. yıl dönümü, Bolu'daki Yıldırım Bayezid Camii'nde yapılan dualarla kutlandı. Programa katılanlar, manevi bir atmosferde Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dualar eşliğinde fethi andı.

Bolu'da Mekke'nin Fethi'nin 1396. yıl dönümü, Yıldırım Bayezid Camii'nde dualarla anıldı.

Mekke'nin Fethi, her yıl olduğu gibi bu yıl da Bolu'nun tarihi camilerinden Yıldırım Bayezid Camii'nde dualarla anıldı. Kadın, erkek, genç ve yaşlı her yaştan vatandaşın katılım sağladığı programda manevi atmosfer yaşandı. Programda Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından dualar edildi.

Öte yandan programda konuşan cami imamı, Mekke'nin Fethi'nin İslam tarihi açısından taşıdığı öneme değinirken, birlik, beraberlik ile milli ve manevi değerlere vurgu yaptı. Program, yatsı namazının kılınmasının ardından sona erdi.

Programa il protokolünden; Bolu Milletvekili İsmail Akgül, MHP Bolu İl Başkanı Ayhan Çelikkol ve Ülkü Ocakları İl Başkanı Sedat Tok da katıldı. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

