Bolu'da Mekke'nin Fethi dualarla anıldı

Bolu'da Mekke'nin Fethi'nin 1396. yıl dönümü, Yıldırım Bayezid Camii'nde dualarla anıldı.

Mekke'nin Fethi, her yıl olduğu gibi bu yıl da Bolu'nun tarihi camilerinden Yıldırım Bayezid Camii'nde dualarla anıldı. Kadın, erkek, genç ve yaşlı her yaştan vatandaşın katılım sağladığı programda manevi atmosfer yaşandı. Programda Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından dualar edildi.

Öte yandan programda konuşan cami imamı, Mekke'nin Fethi'nin İslam tarihi açısından taşıdığı öneme değinirken, birlik, beraberlik ile milli ve manevi değerlere vurgu yaptı. Program, yatsı namazının kılınmasının ardından sona erdi.

Programa il protokolünden; Bolu Milletvekili İsmail Akgül, MHP Bolu İl Başkanı Ayhan Çelikkol ve Ülkü Ocakları İl Başkanı Sedat Tok da katıldı. - BOLU