Bolu'da Kurban Bayramı'nda Kaçan Dana Paniğe Sebep Oldu

Bolu'da Kurban Bayramı'nda Kaçan Dana Paniğe Sebep Oldu
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Kurban Bayramı'nın ilk günü Bolu'nun Kızılağıl köyünde sahibinin elinden kaçan dana, köylüler tarafından yakalandı. Kaçış anları ve kovalamaca cep telefonlarıyla görüntülendi.

Bolu'da Kurban Bayramı'nın ilk günü sahibinin elinden kaçan dana paniğe sebep oldu. Köyde kısa süreli bir hareketlilik yaşanırken, dana uzun uğraşlar sonucu yakalandı.

Olay, dün Kızılağıl köyünde meydana geldi. Bayram namazının ardından kesime hazırlanırken sahibinin elinden kurtulan kurbanlık dana, köy çevresindeki tarlalara doğru kaçmaya başladı. Durumu fark eden köylüler, kaçan danayı yakalamak için seferber oldu. Yaklaşık bir saat süren kovalamacanın ardından dana, yorularak ormanlık alanda yakalandı. Köylüler tarafından kontrol altına alınan hayvan, kesim alanına götürüldü. Kaçış anları ve kovalamaca, vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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