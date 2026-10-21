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New Mexico'da mahkeme Meta'ya 25 milyar dolar gizlilik cezası verdi

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ABD'nin New Mexico eyaletinde mahkeme, Meta'nın kullanıcıları gizlilik ve içerik denetimi politikalarında yanıltması nedeniyle şirkete 25 milyar dolar ceza verdi. Eyalet yasalarına göre eğitime aktarılacak cezanın okul inşasını finanse edebilecek büyüklükte olduğu belirtildi.

ABD'nin New Mexico eyaletinde bir mahkeme, kullanıcıları gizlilik ve içerik denetimi politikaları konusunda yanılttığı gerekçesiyle sosyal medya şirketi Meta'nın eyalete 25 milyar dolar ceza ödemesine hükmetti.

Mahkeme Yargıcı Francis Mathew, eylülde jüri tarafından şirketin eyaletin tüketiciyi koruma yasalarını ihlal etmekten sorumlu bulunmasının ardından Meta'nın 25 milyar dolar ceza ödemesi kararı verdi.

New Mexico Başsavcısı Raul Torrez, düzenlediği basın toplantısında, "Bu karar, Silikon Vadisi'ne bir işaret, açık ve net bir mesaj olmalı." ifadesini kullandı.

New Mexico Anayasası uyarınca tüketiciyi koruma yasalarının ihlalinden kaynaklanan para cezaları eyaletin eğitim harcamalarına aktarılıyor.

Torrez, kararın eyaletteki okulların gelecek 100 yıl boyunca inşasını finanse edebilecek büyüklükte olduğunu belirterek, Meta'nın beklenen itirazı nedeniyle paranın bir süre kullanılamayabileceğini kabul etti.

Habere göre, eyaletin davası, Facebook'un yaklaşık 87 milyon profile ait verilerinin üçüncü taraf bir kişilik testi aracılığıyla toplanarak siyasi danışmanlık şirketi Cambridge Analytica'ya satılmasıyla bağlantılı veri ihlali iddialarına dayanıyor.

Söz konusu ceza, sosyal medya platformu Facebook'un sahibi Meta'ya karşı verilen en büyük para cezası olma özelliği taşıyor.

Cambridge Analytica veri skandalı

Cambridge Üniversitesinde araştırma görevlisi Aleksandr Kogan, Facebook aracılığıyla hizmet veren "this is your digital life" isimli kişilik testi uygulaması aracılığıyla 87 milyon kişinin bilgilerini depolamış, bu bilgileri 2016'da siyasi danışmanlık amacıyla faaliyet gösteren Cambridge Analytica şirketine satmıştı.

İngiliz televizyon kanalı Channel 4'ün açığa çıkardığı skandalda, Cambridge Analytica şirketi, elde ettiği verileri 2016 Amerikan seçimlerini Donald Trump'ın kazanması için kullanmıştı.

Olayın ortaya çıkmasının ardından Facebook Üst Yöneticisi Mark Zuckerberg, Amerikan Senatosu'nda ifade vermişti.

Büyük data kriziyle özellikle teknoloji şirketleri Avrupa ve Amerika'da data politikalarını yeniden gözden geçirmek zorunda kalmıştı.

Kaynak: AA
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