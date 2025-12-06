Haberler

El emeği ürünlerini Filistinliler için satışa sundular

El emeği ürünlerini Filistinliler için satışa sundular
Bolu'nun Mudurnu ilçesinde, Gazze'ye destek amacıyla düzenlenen hayır panayırı büyük ilgi gördü. El emeği ürünlerin satışından elde edilen gelir, Filistin'e bağışlanacak.

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde Filistin'e destek amacıyla düzenlenen "Gazze Yararına Hayır Panayırı" programı, Atatürk Meydanı'nda sabah saatlerinde vatandaşların yoğun ilgisiyle başladı. Mudurnu İlçe Müftülüğü tarafından organize edilen panayırda ilçe halkı el emeğiyle hazırladığı hamur işleri, yöresel tatlar, başörtüleri, kıyafetler ve köy ekmeklerini tezgahlara yerleştirerek satışa sundu. Panayırdan elde edilecek tüm gelir, Gazze'de yaşanan insanlık dramına destek olmak üzere Filistin'e gönderilecek. Mudurnu halkının büyük duyarlılıkla katıldığı etkinliğe yalnızca ilçe sakinleri değil, Bolu merkezden ve çevre illerden gelen vatandaşlar da destek verdi. Gün boyu devam etmesi planlanan panayır, hem yardım hem dayanışma hem de birlik mesajı verdi.

"Filistinli kardeşlerimizin yararına panayır düzenliyoruz"

Mudurnu İlçe Müftülüğü olarak Filistinlilerin yararına panayır düzenlediklerini belirten Mudurnu İlçe Müftüsü Mücahit Dural, "Hocalarımız güzel bir organizasyon yaptı. Vatandaşlarımız ellerinden geleni yapmaya gayret ediyor. Burada nakdi olarak da yardımcı olmak isteyenler var. Mudurnulu vatandaşlarımızı da buraya bekliyoruz. Panayır akşam saatlerine kadar devam edecek. Güzel neticeler çıkarıp, Mudurnu halkı olarak güzel bir destek vermek istiyoruz" diye konuştu. - BOLU

Haberler.com
