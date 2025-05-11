Bolu'da feci kaza: 2'si ağır 6 yaralı

BOLU - Bolu'da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2'si ağır olmak üzere toplam 6 kişi yaralandı.

Kaza, Yukarısoku Mahallesi Yedigöller Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Semih S. idaresindeki 14 ADB 056 plakalı motosiklet, yan yola girmek isterken Nejat A. yönetimindeki 18 AAY 682 plakalı otomobille yolun kesişim noktasında çarpıştı. Meydana gelen kazada motosiklette bulunan Semih S., Mertcan E., ağır yaralandı. Ayrıca otomobil içerisinde bulunan sürücü Nejat E., Deniz G., Filiz G., Gökçe G.'de yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yaralılar İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne kaldırıldı. Motosiklet sürücüsü ve yolcu konumunda bulunan Mertcan E. (19)'nin durumlarının ağır olduğu olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.