Haberler

Donmuş gölde buz kırıldı, suya düşmekten son anda kurtuldu

Donmuş gölde buz kırıldı, suya düşmekten son anda kurtuldu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bolu'nun Abant Gölü Milli Parkı'nda donmuş gölün üzerine çıkan bir genç, buzun kırılmasıyla suya düşme tehlikesi yaşadı. Uyarılara aldırış etmeyen genç, çitlere tutunarak yürümeye çalışırken bir anda tehlikeye girdi.

Bolu'nun doğa harikası Abant Gölü Milli Parkı'nda donmuş gölün üzerine çıkan bir genç, yürekleri ağza getirdi. Çitlere tutunarak buzun üzerinde yürümeye çalışan genç, buz tabakasının kırılmasıyla suya düşmekten son anda kurtuldu.

Abant Gölü Milli Parkı'na tatil için gelen ismi öğrenilemeyen bir genç, tüm uyarılara ve tabelalara aldırış etmeden donmuş göl yüzeyine çıkmak istedi. Göl kenarındaki ahşap çitlerin diğer tarafına geçen genç, korkuluklara tutunarak donmuş yüzeyde yürümeye başladı. Çevredeki vatandaşların bakışları arasında tehlikeli yürüyüşünü sürdüren genç, bir anda buzun kırılmasıyla neye uğradığını şaşırdı. Bastığı buz tabakasının aniden kırılmasıyla suya düşme tehlikesi geçiren genç, elleriyle tutunduğu çitler sayesinde buzlu suya düşmekten son anda kurtuldu. O anlar vatandaş kamerasına yansıdı. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Memur ve emeklinin dört gözle beklediği enflasyon rakamları açıklandı

Piyasaların merakla beklediği enflasyon rakamları belli oldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kaza değil cinayet! Yarış yaparken 3 genci hayattan kopardı

Yarışırken 3 genci hayattan kopardı, aracını bırakıp kayıplara karıştı
ABD, Maduro'yu kaçırırken Kübalı 32 asker ve polisi de öldürmüş

Hepsini Maduro çağırmış! Ölenler arasında o ülkenin askerleri var
Survivor'da eleme heyecanı: Sürpriz isim yarışmaya veda etti

Survivor'da eleme heyecanı: Sürpriz isim yarışmaya veda etti
İrfan Can Kahveci'ye sürpriz teklif

"Tamam" derse formayı giyecek! İrfan Can'a sürpriz teklif
Kaza değil cinayet! Yarış yaparken 3 genci hayattan kopardı

Yarışırken 3 genci hayattan kopardı, aracını bırakıp kayıplara karıştı
Acun Ilıcalı'nın takımı maça çıkamadı! İşte nedeni

Dün gördüğü manzara canını çok sıktı
Tüm ödemelere zam geldi! 65 yaş aylığı, evde bakım parası ve kıdem tazminatı arttı

Memur zammı sonrası tüm ödemeler arttı! İşte değişen kalemler