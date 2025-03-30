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Bolu'da Bayram Günü Yangın: Mutfak Tüpü Patladı, Ev ve Samanlık Kül Oldu

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Bolu'nun Çeltikdere Köyü'nde çıkan yangında, bir samanlık alevlere teslim oldu ve bitişiğindeki eve sıçradı. Mutfak tüpünün patlamasıyla korku dolu anlar yaşanırken, yangın kontrol altına alındı. Yangın sonucu can kaybı yaşanmadı, ancak ev ve samanlık kullanılamaz hale geldi.

Ev ve samanlık alevlere teslim oldu: Mutfak tüpü bomba gibi patladı

Bayram günü evsiz kaldılar

BOLU - Bolu'da gece saatlerinde samanlıkta çıkan yangın, bitişiğinde bulunan eve sıçradı. Mutfak tüpü bomba gibi patlarken ev ve samanlık kullanılamaz hale geldi.

Yangın, gece saatlerinde Seben ilçesine bağlı Çeltikdere Köyü'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Cemil Esmer'e ait samanlıkta henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Çıkan yangın bitişiğindeki eve de sıçradı. Rüzgarında etkisiyle alevler kısa süre içerisinde büyüdü. Durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. Olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Evde bulunan mutfak tüpü alevlerden dolayı bomba gibi patlarken, korku dolu anlar yaşandı. Köydeki vatandaşlar ve itfaiye ekiplerinin söndürmek için seferber olduğu yangın, uzun uğraşlar sonucu kontrol altına alındı. Herhangi bir can kaybı ve yaralanma yaşanmazken, yangın nedeniyle samanlık ve ev küle döndü.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

Bolu'da Bayram Günü Yangın: Mutfak Tüpü Patladı, Ev ve Samanlık Kül Oldu
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / EMRAH SAĞIT - Yerel
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