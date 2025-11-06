Bolu'da Orman Köylerine 2 Milyon Lira Mikro Kredi Desteği

Bolu Orman Bölge Müdürlüğü mikro kredi desteği kapsamında orman köylerinde ikamet eden 44 aileye, 2 milyon lira hibe destekli kredi verildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ilan edilen 2025 yılı 'Aile Yılı' kapsamında Bolu Orman Bölge Müdürlüğü ailelere desteklerine devam ediyor. 2025 yılında mikro kredi desteği kapsamında orman köylerinde ikamet eden 44 aileye 2 milyon Türk Lirası hibe destekli kredi verildi. Bir köy kadınına yüzde 50'si hibe, 43 kadına ise yüzde 20'si hibe olarak mikrokrediler verildi. Kredilerin geri kalan miktarı ise faizsiz 3 yıl geri ödemeli şeklinde uygulanacak. Süt soğutma tankı ve köy tavuğu yumurta üretimi projesinden yararlanan aileler projeden memnun olduklarını dile getirdi.

"Hem hijyenik hem de temiz"

Süt soğutma tankı desteği alan Gürçam köyünden Ayşe Çelik, "Emekli olduktan sonra köye gelip hayvancılık yapmaya başladık. Sütlerimiz de sıcaklarda çok bozuluyordu. Saklaması zor oluyordu. Süt soğutma tankını alınca çok faydası oldu. Hem hijyenik hem de temiz. Şimdi çok rahat" dedi.

"Hayvancılık yapan herkeste olması lazım"

Süt soğutma tankının faydasını gördüğünü ifade eden Fındıcak köyünden Fatma Özdoğan, "Hayvancılık yapan herkeste olması lazım. Allah bin kere razı olsun sebep olanlardan" diye konuştu.

"Aile ekonomisine katkı sağlayacağız"

Köy tavuğu yumurta üretimi projesinden yararlanan Sürmeli köyünden Fatma Ay, "Organik tavuk yumurtası satacağız inşallah, aile ekonomisine katkı sağlayacağız" ifadelerini kullandı. - BOLU