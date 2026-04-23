Bolu'da 23 Nisan'da çocukların oyuncak sevinci

Bolu'da bir iş insanı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla çocuklara oyuncak dağıtarak bayram sevinci yaşattı.

Bolu'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda Mahmut Alan isimli iş insanı çocukları unutmadı. Mahmut Alan, kentte bulunan bir alışveriş merkezine poşetler dolusu oyuncakla girdi. AVM içerisinde karşılaştığı çocuklara oyuncak hediye eden Alan, çocukların bayram sevincine ortak oldu. Çocukların o anki mutluluğu ise kameraya yansıdı.

"Bence her şeyin kaynağı sevgi"

Oyuncak dağıtımının ardından açıklamalarda bulunan Mahmut Alan, çocukların sevildiğini hissetmesi gerektiğini belirterek, " Bolu'da hava yağmurlu, o yüzden AVM'de çocuklara oyuncak dağıtmak istedik. Tabii son günlerde üzücü olaylar da yaşadık. Çocuklarımızın kıymetini daha çok anladık. Bir yandan üzgünüz, bir yandan da çocuklarımızın böyle günlerde mutlu edilmesi, sevildiğini hissetmesi gerektiğini düşünüyorum. Bence her şeyin kaynağı sevgi. Sevginin eksikliğinden dolayı bu acıları yaşıyoruz. Buruk bir sevinç. Kendi kendimizi tedavi etmek zorundayız. Çocuklarımızı çok seviyorum. Onların mutluluğu bizim mutluluğumuz. Bolu'dan bütün çocuklara selam olsun" dedi. - BOLU

