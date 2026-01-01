Bolu'da yeni yıl coşkusu: Kimisi oyun havasıyla, kimisi evlilik teklifiyle 2026'ya girdi

Bolu'da vatandaşlar 2026 yılına coşkuyla girdi. Kentin en işlek noktası olan İzzet Baysal Caddesi'nde toplanan yüzlerce kişi, soğuk havaya aldırış etmeden doyasıya eğlendi. Kimileri oyun havası oynayarak yeni yılı karşılarken, kalabalığın ortasında yapılan sürpriz evlilik teklifi renkli görüntülere sahne oldu.

Bolu'da yeni yıl kutlamalarının adresi, trafiğe kapalı olan İzzet Baysal Caddesi oldu. Saatlerin 23.00'ü göstermesiyle birlikte caddeye akın eden vatandaşlar, 2026'yı sokakta karşılamak için yoğun kalabalık oluşturdu. Soğuk havaya rağmen alanı dolduran yüzlerce Bolulu, geri sayım öncesinde müzik eşliğinde eğlendi. Oyun havalarına eşlik eden vatandaşlar, karşılıklı göbek atarak yeni yıla neşeli bir giriş yaptı.

Kalabalık içerisinde sürpriz evlenme teklifi

Kutlamaların en dikkat çeken anı ise yapılan sürpriz evlilik teklifi oldu. Geri sayımın yapıldığı sırada kalabalığın ortasında bir genç, kız arkadaşının önünde diz çökerek evlenme teklifi etti. Çiftin bu mutlu anına tanıklık eden yüzlerce kişi, genç çifti alkışlar ve ıslıklarla tebrik etti. Kutlamalar, gecenin ilerleyen saatlerine kadar devam ederken, Bolu Emniyet Müdürlüğü ekipleri caddede ve kent genelinde herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için geniş güvenlik önlemleri aldı. Öte yandan Bolu Emniyet Müdürlüğü ekipleri vatandaşlara çorba dağıtımı yaptı. - BOLU