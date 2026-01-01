Haberler

Bolu'da 2026 yılının ilk bebeği dünyaya geldi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bolu'da 2026 yılının ilk bebeği, İzzet Baysal Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesinde doğdu. Doğan Özoğul, yeni yılın ilk saatlerinde hayata gözlerini açarak ailesine sevinç yaşattı.

Bolu'da 2026 yılının ilk bebeği "Doğan" bebek oldu.

Bolu'da 2026 yılının ilk bebeği, İzzet Baysal Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesinde dünyaya geldi. Yeni yılın ilk saatlerinde doğan Doğan Özoğul, Burak Özoğul ve Dilek Alkan Özoğul çiftinin evladı olarak ailesine ve hastaneye yılın ilk mutluluğunu yaşattı. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Büyük çekilişin sonuçları belli oldu! İşte 800 milyon liralık şanslı rakamlar

İşte 800 milyon liralık şanslı rakamlar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yusuf Güney'in uyuşturucu testi pozitif çıktı

Yusuf Güney'in uyuşturucu test sonucu belli oldu
Fenerbahçe sezon sonu seçime gidiyor! Saran: Görevimi yarım bırakmayacağım

Sadettin Saran açıkladı: Fenerbahçe seçime gidiyor
2026 yılı vergi ve harç artış oranı düşürüldü! Bakan Şimşek'ten açıklama var

Zam oranı düşürüldü! Bakan Şimşek'ten açıklama var
Futbolda 2025, Luis Enrique'nin yılı oldu

Bu adamı kim durduracak?
Yusuf Güney'in uyuşturucu testi pozitif çıktı

Yusuf Güney'in uyuşturucu test sonucu belli oldu
Vitor Pereira Türkiye'ye geri döndü ancak bu kez çok farklı bir nedenle

Pereira Türkiye'ye geri döndü ancak bu kez çok farklı bir nedenle
Kadın hakime sevgili dayağı! Adliye lojmanını bastı, öldüresiye dövdü

Kadın hakime lojmanda dehşeti yaşattı