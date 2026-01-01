Bolu'da 2026 yılının ilk bebeği dünyaya geldi
Bolu'da 2026 yılının ilk bebeği, İzzet Baysal Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesinde dünyaya geldi. Yeni yılın ilk saatlerinde doğan Doğan Özoğul, Burak Özoğul ve Dilek Alkan Özoğul çiftinin evladı olarak ailesine ve hastaneye yılın ilk mutluluğunu yaşattı. - BOLU
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel