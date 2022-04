Bölgenin tarım ve hayvancılık potansiyelini masaya yatırdılar

ERZURUM (İHA) - Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği Erzurum Başkanı Fuat Demir ve yönetim kurulu üyeleri ile birlikte Vali Okay Memiş'i ziyaret etti.

Başkan Fuat Demir, 2017 yılında başlattıkları Organik Ürünler Organize Sanayi Bölgesi ve tarım ile hayvancılığın gelişmesi için 2017 yılından beri sürdürdükleri çalışmaları anlattı. Konusunda ki alanındaki sorunları dile getirdi. Demir, ülke ekonomisinin çok üretmek ve tarıma destek olmakla kalkınacağına inandığını belirterek, bu nedenle de çok çalışmak yerine çok üretmek gerektiğini söyledi.

Hayvancılıkta özellikle de küçükbaş hayvancılığın geliştirilmesi ve tarımsal ürünlerin üretilmesi ile gerek Erzurum gerekse bölge ve Türkiye ekonomisinin önemli ölçüde canlanacağını ifade eden Demir, kara buğday ekimi içinde kolları sıvadıklarını, özellikle organik ürünlerin yetiştirilmesi konusunda ellerinden gelen bütün imkanları kullanacaklarını ifade etti.

Başkan Fuat Demir, "Yerli ve milli sanayimizi, teknolojimizi, tarımımızı ve tüm kaynak varlıklarımızı üretime yönelterek ekonomisi daha güçlü bir ülke haline gelmeliyiz. Ekonomisi ve teknolojisi güçlü bir ülke olma yolunda durmadan, usanmadan çalışmalarımıza devam edeceğiz. Özelliklede tarım ve hayvancılığın gelişimi ve kalkınması için çalışacağız." dedi.

Heyetini ağırlamaktan duyduğunu mutluluğu belirten Erzurum Valisi Okay Memiş de üretimin önemine değindi.

Vali Memiş, tarımın ve hayvancılığın gelişmesinin önemine değinerek valilik olarak her zaman çiftçi ve üretim yapan köylülerin yanında olduklarını söyledi. Geçen yıl 5 bin ton yem tohumu dağıttığını bu yıl ise bu rakamın ikiye katladıklarını belirten Okay Memiş, Erzurum'u tarım ve hayvancılık anlamında hak ettiği noktaya ulaştırmaya çalıştıklarını belirterek "Tarım ve hayvancılık gelişmeden sanayi gelişmez. Göreve geldiğimiz günden beri bütün şehrin sorunlarına sahip çıkarak, şehrin ihtiyaçlarına odaklanarak, ve elimizi taşın altına koyarak, iş yapmaya gayret ediyoruz. İlk etapta köylere süt tanklarımızı monte ettik. Yaptığımız küçük maliyetli bir proje ile büyük işler başarıyoruz. Geçen yıl 5 bir ton yem tohumu dağıttık bu yıl 10 bin ton dağıttık. Çiftçi alacak bu tohumu ekip biçecek ve hayvanına verecek, yedirecek. Çünkü hayvan kaliteli beslenirse kaliteli et süt verir. Yine bir proje çerçevesinde karabuğday dikimi gerçekleştirdik. Erzurum'u tarım ve hayvancılıkta hak ettiği yere getireceğiz. Tabii bu konuda siz iş insanlarımıza ve üreticilerimize büyük görevler düşüyor. Çiftçilerimiz, üreticilerimiz ürünlerini üretecek, iş insanlarımızda bu ürünlerin alımı, satımı pazarı konusunda üzerine düşüne yapacak." diye konuştu. - ERZURUM

İhlas Haber Ajansı / Yerel