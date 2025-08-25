Boğulma Tehlikesi Geçiren Öğretmen Hayatını Kaybetti

Boğulma Tehlikesi Geçiren Öğretmen Hayatını Kaybetti
Güncelleme:
Samsun'da denizde boğulma tehlikesi geçiren öğretmen Ramazan Çimen, hastanede hayatını kaybetti. Amasya'nın Suluova ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Ailesiyle birlikte Amasya'nın Suluova ilçesinden Samsun'a giden evli ve 2 çocuk babası Ramazan Çimen (46), Atakum'da Karavan Parkı sahilinde denize girdi. Bir süre sonra akıntıya kapılan Çimen, cankurtaranlar tarafından baygın halde denizden çıkarıldı. Ambulansla Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınan Çimen, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Suluova Zübeyde Hanım İlkokulu'nda sınıf öğretmeni olarak görev yapan sevilen eğitimci, öğle namazını müteakip Suluova 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen cenaze töreninin ardından defnedildi. - AMASYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
