Boğulma Tehlikesi Geçiren Öğretmen Hayatını Kaybetti

Samsun'da denizde boğulma tehlikesi geçirmesi sonrası kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden öğretmen Ramazan Çimen, memleketi Amasya'nın Suluova ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Ailesiyle birlikte Amasya'nın Suluova ilçesinden Samsun'a giden evli ve 2 çocuk babası Ramazan Çimen (46), Atakum'da Karavan Parkı sahilinde denize girdi. Bir süre sonra akıntıya kapılan Çimen, cankurtaranlar tarafından baygın halde denizden çıkarıldı. Ambulansla Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınan Çimen, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Suluova Zübeyde Hanım İlkokulu'nda sınıf öğretmeni olarak görev yapan sevilen eğitimci, öğle namazını müteakip Suluova 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen cenaze töreninin ardından defnedildi. - AMASYA