Üye Girişi
Haberler
Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 3. toplantısı başladı
Asgari ücrette son viraj! Masada bu kez rakam konuşuluyor
ABD'nin 'Türkiye ile SDG ateşkes için uzlaştı' açıklamasına MSB'den yalanlama
Türkiye ile SDG ateşkes için uzlaştı mı? MSB'den açıklama var
Esad'ın devrilmesi sonrası yapılan seçim anketinde büyük sürprizler var
Esad'ın devrilmesi sonrası yapılan ankette büyük sürprizler var
Askerleri de Esad gibi üniformayı fırlatıp uçakla Rusya'ya kaçmış
Üniformaları fırlatıp ilk uçakla Esad'ın yanına kaçmışlar

Boğanın saldırısına uğrayan adam ölümden döndü

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın'ın Söke ilçesinde besicilik yapan Hidayet Sarı, boğasının saldırısına uğrayarak havaya fırladı. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, boğanın darbeleriyle yere düşüp son anda başka bir bölüme geçerek canını kurtaran Sarı'nın yaşadığı korkutucu anlar yer aldı. Olay sonrası Sarı'nın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Boğanın boynuz darbeleri ile havada uçan adam ölümden döndü: O anlar kamerada

-Öfkeli boğa sahibine acımadı:

AYDIN - Aydın'ın Söke ilçesinde besicilik yapan Hidayet Sarı, bakım için ahıra girdiği esnada 1 tonluk boğasının saldırısına uğradı. Boynuz darbeleriyle havaya uçan talihsiz adam, son anda başka bir bölüme geçerek ölümden dönerken, o anlar güvenlik kameralarına anbean yansıdı.

Olay, Söke ilçesi Bağarası Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre besicilik yapan Hidayet Sarı, hayvanlarının bakımı için ahıra gitti. Rutin işlemlerini yapan Sarı, bakım için boğasının bulunduğu bölüme geldiği esnada bir anda boğanın saldırısına uğradı. Besiye çektiği yaklaşık 1 ton ağırlığa sahip boğasını ilk etapta eliyle iterek caydırmak isteyen Hidayet Sarı, yüzlerce kilo ağırlığındaki boğayı durduramayınca boynuz darbelerine engel olamadı. Aldığı boynuz darbeleriyle havaya uçarak yere düşen talihsiz adam, yerden kalkmak istediğinde tekrar boğanın saldırısına uğradı. Bir kaç boynuz darbesinin ardından Sarı, boğanın bulunduğu bölümdeki demirlerinde altından başka bölüme geçmeyi başararak canını zor kurtardı. Olayı yaralı olarak atlatan Sarı'nın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, öfkeli boğanın saldırı anı ise güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Görüntülerde Sarı'nın, bakım için girdiği alanda boğanın saldırısı ve alt bölümden kaçmayı başarması yer aldı.

Boğanın saldırısına uğrayan adam ölümden döndü
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / UĞUR ESER - Yerel
img

Amedspor tırları Almanya'ya doğru yola çıktı
img

Havuz keyfi yaparken ölümle burun buruna geldi
img

"Yarın bu parayı getiren kim olursa satarım"
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
2 firmanın daha vatandaşa domuz eti yedirdiği ortaya çıktı
Köfteci Yusuf'un ardından bir büyük skandal daha
Kara para aklama davasında mahkemede gerginlik
Fenomenlerin duruşmasında sanık uyuyakaldı
Saatler içinde yüzlerce milyon dolar eridi
Saatler içinde yüzlerce milyon dolar eridi
Arda Güler 2 dakika için Katar'a gitti
2 dakika için ülke değiştirdi
Yıldız kalecinin suratı paramparça oldu
Yıldız kalecinin suratı paramparça oldu
Sokak röportajında skandal Kürdistan sözleri
Sokak röportajında skandal "Kürdistan" sözleri: Hatta İstanbul da...

Son Dakika Haberleri

Gelin Evi Neşe Özkan öldü mü? Fenomen Neşe Özkan neden öldü, hastalığı nedir? Neşe Özkan kimdir? Neşe Özkan kaç yaşında, nereli? Akasya Durağı'nın Zeyno'su tesettüre mi girdi? Sitare Akbaş kimdir, kaç yaşında? 20 ARALIK BİM AKTÜEL KATALOĞU! 20 Aralık Cuma BİM aktüel kataloğunda hangi ürünler var? 19 ARALIK BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 19 Aralık Perşembe günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi? Yusuf Güney, 2025 yılı kehanetleri! Yusuf Güney yeni yıl hakkında ne dedi? KPSS 2024/2 ATAMA KILAVUZU | A Grubu, B Grubu memur ilanları açıklandı mı? KPSS 2024/2 MERKEZİ ATAMA | ÖSYM tercih kılavuzu, KPSS atama başvurusu ne zaman? ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI Gençlerbirliği-Kasımpaşa maçı CANLI HD izle! GENÇLERBİRLİĞİ-KASIMPAŞA maçı hangi kanalda, şifresiz mi? Nacional - Benfica maçı saat kaçta, hangi kanalda? Nacional - Benfica maçı şifresiz mi? Dolar kaç TL, 1 Dolar ne kadar? 19 Aralık döviz kuru ve bugün döviz fiyatlarında son durum ne?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.