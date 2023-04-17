Bodrum'un Su Altı Biyolojik Çeşitliliği Tanıtıldı

Bodrum Belediyesi ve Bodrum Kaymakamlığı’nın desteğiyle Sualtı Görüntüleme Yönetmeni Tahsin Ceylan ve ekibi tarafından hazırlanan film dün Mausolos Sergi Salonu’nda gösterildi. Etkinlikte, ‘Bodrum’un Derin Mavisi’ kitabı da tanıtıldı.

Bodrum Belediyesi ve Bodrum Kaymakamlığı'nın desteğiyle Sualtı Görüntüleme Yönetmeni Tahsin Ceylan ve ekibi tarafından hazırlanan film Mausolos Sergi Salonu'nda gösterildi. Etkinlikte, 'Bodrum'un Derin Mavisi' kitabı da tanıtıldı.

Bodrum Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü organizasyonunda dün Mausolos Sergi Salonu'nda düzenlenen etkinliğe; Bodrum Kaymakamı Bilgehan Bayar, Bodrum Belediye Başkanvekili Emel Çakaloğlu, Belediye Başkan Yardımcısı Ummahan Yurt, Sahil Güvenlik Bodrum Karakol Komutanı Binbaşı Koray Kemiksiz, Sualtı Görüntü Yönetmeni Tahsin Ceylan, ilçe daire amirleri, meclis üyeleri, belediye birim müdürleri ile Bodrum su altı dünyasının ilgilileri ve süngerciler katıldı.

Tanıtım toplantısında açılış konuşmaları sonrasında su altı filmi gösterilirken, Bodrum'un farklı kıyılarında kayda alınan görüntüler beğeni topladı. Film gösteriminin Türkçe'nin yanı sıra İngilizce ve Rusça seslendirmesi de yapıldı. Bodrum'un su altı dünyasının biyoçeşitliliğiyle dolu görüntüler, birçok deniz canlısının da tanınmasını sağladı.

Etkinliğin açılış konuşmasını yapan Tahsin Ceylan, Halikarnas Balıkçısı Cevat Şakir Kabaağaçlı'nın 'Deniz Gurbetçileri' kitabından iki farklı hikayeyi katılımcılarla paylaşarak Bodrum'un su altı biyolojik çeşitliliğinden bahsetti. Bodrum Kaymakamı Bilgehan Bayar, su altı dünyasına şahitlik etmeyi sağlayan kaynak ile ilgili görüşlerini bildirirken, "Bu kaynak, bizden sonrakiler için çok önemli bir kaynak olacak. Bodrum'un turizmine de önemli katkılar sunacak" dedi.

Bodrum Belediye Başkanvekili Emel Çakaloğlu ise şöyle konuştu:

"Bodrum; kültürü, tarihi, doğası ve denizi ile önemli bir turizm destinasyonudur. Doğal güzelliklerimiz, tarihsel geçmişimiz, mavi bayraklı plajlarımız, limanlarımız ve koylarımızla turizmin lokomotifi konumundayız. Bunun yanı sıra bu zenginliklere bir de su altı zenginliklerini ekleyerek turizmimizi çeşitlendiriyoruz. Bodrum Belediyesi olarak doğal, kültürel ve tarihi mirasımızı gelecek kuşaklara taşımakta son derece kararlıyız. Bu çalışmada emeği geçen herkesi kutluyorum. Bodrum Belediyesi olarak Bodrum'un yararına olacak her türlü faaliyetin içinde olacağımızı bilmenizi istiyorum."