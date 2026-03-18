Bodrum semalarında 18 mart mesajı: Dev Türk bayrağıyla anlamlı uçuş

Muğla'nın Bodrum ilçesinde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin yıl dönümünde gökyüzü kırmızı beyaza büründü.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin yıl dönümünde gökyüzü kırmızı beyaza büründü. Paramotorla yapılan uçuşta açılan dev Türk bayrağı, ilçe semalarında dikkat çekerken sahildeki vatandaşlar ve turistler o anları ilgiyle izledi.

Bodrum'da yaşayan yamaç paraşütü ve paramotor pilotu Seyfi Çağlar Özgül, Çanakkale Deniz Zaferi'nin 111'inci yılı kapsamında anlamlı bir etkinliğe imza attı. Gümbet Değirmenler mevkisinde hazırlıklarını tamamlayan Özgül, paramotoruna bağladığı Türk bayrağıyla havalandı. Yaklaşık 45 dakika süren uçuşta Bodrum Kalesi, Kumbahçe ve Gümbet hattında süzülen Özgül, gökyüzünde açtığı dev bayrakla görsel şölen sundu. Sahil şeridinde bulunan çok sayıda kişi, o anları cep telefonlarıyla kayda aldı.

"Çanakkale'de yaşananları görünce daha iyi anladım"

Uçuş öncesi konuşan Özgül, etkinliğin kendisi için ayrı bir anlam taşıdığını belirterek, "Bugün Bodrum semalarında bayrağımızı dalgalandırıyoruz. Askerliğimi Çanakkale'de yaptım. Orayı gördükten sonra bu ülkenin hangi şartlarda kazanıldığını daha iyi anladım. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum, gazilerimize minnettarız. Bu anlamlı günde gökyüzünde bayrağımızı açarak onları anmak istedik" dedi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Sadettin Saran'dan kritik mesaj

Maç sonunda kritik mesaj
İran Dışişleri Bakanı Arakçi, ateşkes için ABD ve İsrail'e şart koştu

Savaşı bitirmek için Netanyahu ve Trump'a şart koştu
İsrail Savunma Bakanı Katz: İran İstihbarat Bakanı öldürüldü

İsrail cephesinden savaşta dengeleri altüst edecek iddia
Dünyaca ünlü rapçinin konserinde açtığı bayrak olay oldu

Konserinde açtığı bayrak olay oldu!
Bursa'da 6 yıl tıp eğitiminde kullanılan emekli albayın naaşı ailesine teslim edildi

6 yıl tıp eğitiminde kullanılan emekli albayın naaşı defnedildi
Babacan: Milyonlarca çalışanın ve emeklinin 5 yıllık birikmiş alacağı var

"Milyonlarca çalışanın ve emeklinin 5 yıllık alacağı var"
Geri sayım başladı: Altında dananın kuyruğu bugün kopuyor

Geri sayım başladı: Altında dananın kuyruğu bugün kopuyor
Maç esnasında aldığı haberle suratı bu hale geldi

Maç esnasında aldığı haberle suratı bu hale geldi
Güzergahı karıştıran İETT şoförüyle ilgili gerçek şoke etti

Güzergahı karıştıran İETT şoförüyle ilgili gerçek şoke etti