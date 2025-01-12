Bodrum Gazeteciler Cemiyeti, Çalışan Gazeteciler Günü'nü Kutladı

Bodrum Gazeteciler Cemiyeti (BGC), 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü düzenlediği özel bir geceyle kutladı. Meslek dayanışmasının ve gazeteciliğin toplum için taşıdığı önemin vurgulandığı etkinlik, renkli ve unutulmaz anlara sahne oldu.

Ünlü sanatçı Ekin Akkas'ın sahne performansı, gecenin en beğenilen anlarından biri oldu. Gazeteciler, müzik eşliğinde keyifli dakikalar geçirirken meslektaşlarıyla bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadı. Programın ilerleyen saatlerinde, Çalışan Gazeteciler Günü'ne özel bir pasta kesilerek günün anlamı kutlandı.

Cemiyet Başkanı Eren Ayhan, gecede yaptığı konuşmada gazetecilik mesleğinin sorumluluklarını ve dayanışmanın önemini vurguladı. Ayhan, "Gazetecilik, her şartta doğruyu halka ulaştırmayı amaçlayan kutsal bir meslek. Bugün burada bir arada olmak, mesleğimizin dayanışma ruhunu pekiştiriyor. Hepinizin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü kutlu olsun" dedi.

Etkinlikte, gazetecilerden Ercan Vuranlar, Zeki Özkeskin ve Oğuz Poyraz da birer konuşma yaptı. Gazeteciler, bu tür organizasyonların mesleki dayanışmayı güçlendirdiğini vurgularken, Oğuz Poyraz'ın doğum günü de meslektaşları tarafından yapılan sürpriz ile kutlandı.

Bodrum Otelciler Derneği Başkanı Ömer Faruk Dengiz de etkinliğe katılarak gazetecilere destek verdi. Konuşmasında, gazetecilik mesleğinin toplumun bilinçlenmesindeki rolüne dikkat çeken Dengiz, bu tür buluşmaların önemini dile getirdi.

Bodrum Gazeteciler Cemiyeti üyeleri gecenin ilerleyen saatlerine kadar gönüllerince eğlenerek anlamlı günü kutladı. - MUĞLA