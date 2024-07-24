Bodrum Gazeteciler Cemiyeti 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı'nı kutladı

Bodrum Gazeteciler Cemiyeti(BGC) üyeleri, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla bir araya geldi.

Etkinlikte, Bodrum Gazeteciler Cemiyeti yönetim kurulu ve üyeleri, cemiyetin geleceği ve basın mensuplarının karşılaştığı zorluklar üzerine konuşmalar yaptı. Gazeteciler, yoğun çalışma temposunun ardından bu tür etkinliklerin moral ve motivasyon açısından önemli olduğunu vurguladı. Bitez'de bulunan Bodrum Van Kahvaltısı Laungede gerçekleştirilen buluşma, samimi bir atmosferde geçti.

Bodrum Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Eren Ayhan, basında sansürün kaldırılışının 112. yıldönümünde; hayatını kaybeden tüm basın mensuplarını saygı ve rahmetle anarak, "Bugün, Türk basın tarihinin en önemli dönüm noktalarından biri olan 24 Temmuz Basın Bayramı'nı kutlamaktayız. 24 Temmuz 1908'de, İkinci Meşrutiyet'in ilanıyla birlikte sansürün kaldırılması, basın özgürlüğünün önündeki en büyük engellerden birinin ortadan kalktığı tarihi bir gün olarak anılmaktadır. Bu özel gün, demokrasinin ve özgürlüklerin teminatı olan bağımsız ve tarafsız basının değerini bir kez daha hatırlatmaktadır. Basın, toplumun sesi olup doğru bilgilendirme ve kamuoyu oluşturma görevini yerine getirirken, sansürün kaldırılması bu misyonun en etkin şekilde icra edilmesine imkan tanımıştır. Basın mensuplarının özgürce çalışabildiği, gerçekleri korkusuzca dile getirebildiği bir ortam oluşturmak, demokratik bir toplumun olmazsa olmazıdır. Bu vesileyle, tüm gazetecilere, medya çalışanlarına ve basın mensuplarına, özgür ve bağımsız basın mücadelesinde verdikleri emek için teşekkür ediyor, onların her zaman yanlarında olduğumuzu bir kez daha ifade etmek istiyoruz. Hepinize katılımınız için teşekkür ederim. Birlikte, daha özgür ve adil bir medya ortamı oluşturacağımıza inanıyorum" dedi.

BGC üyesi deneyimli gazeteci Zeki Özkeskin, "Basından sansürün kaldırılmasının ötesinde bizlerin günümüz şartlarına uyabilmek için birbirimizle olan ilişkilerimizin özenli, saygılı, dayanışma içerisinde olması gerekiyor. Biz bunu başardığımız zaman da bazı özgürlüklerimizi daha da arttıracağız. Bu arada cezaevinde olan basın mensubu arkadaşlarımızı da anmadan geçemeyeceğiz. Onlara yapılan baskıları da kınıyorum" dedi.

Van Kahvaltı Salonu işletmecisi Fatih Sarp ise basın mensuplarını ağırlamaktan dolayı çok mutlu olduklarını ifade ederek "Sizi ağırlamak bizim için bir şereftir. Basınımız özgür olursa ülkemiz de özgür olur diye düşünüyorum. Bodrumumuz özgür olur diye düşünüyorum" diye konuştu.

Bodrum Gazeteciler Cemiyeti, benzer etkinliklerin devam edeceğini belirterek, tüm üyelerini bu tür buluşmalara katılmaya davet etti. - MUĞLA