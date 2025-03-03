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Bodrum'daki Yeni Cami Projesinde Çalışmalar Hızla Devam Ediyor

Bodrum'daki Yeni Cami Projesinde Çalışmalar Hızla Devam Ediyor
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Muğla'nın Bodrum ilçesinde inşa edilen 500 kişilik caminin kaba inşaatı tamamlandı, ince işçilik çalışmaları sürüyor. Cami, kadın ve erkek bölümleri ile sosyal alanlar ile donatılıyor.

Muğla'nın Bodrum ilçesi Yahşi Mahallesi Hortma mevkisinde inşası süren cami ve müştemilatında çalışmalar hızla ilerliyor. 9 Kasım 2020'de başlayan projede kaba inşaat tamamlanırken, ince işçilik çalışmaları sürüyor.

500 kişi kapasiteli caminin birinci katında kadın bölümü, zemin katında erkek bölümü, otopark ve idari birimler yer alıyor. 1. bodrum katında kütüphane, üç derslik, abdesthane ve WC bulunurken, 2. bodrum katında kitap kafe, internet kafe, sohbethane ve ofis alanları oluşturuluyor.

Şu ana kadar tuğla duvar örme, iç sıva, avlu izolasyonları ve kubbenin kurşun kaplaması tamamlanırken, cephe taş kaplama çalışmaları devam ediyor. İnşaatın yüzde 50'sinin tamamlandığı belirtilirken, projenin hızla ilerlediği vurgulandı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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