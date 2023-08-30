Bodrum'da Zafer Bayramı korteji, renkli görüntülere sahne oldu

Muğla'nın Bodrum ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları çerçevesinde polis ekipleri ile motosiklet ve arazi araçları, kortej düzenledi.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları çerçevesinde polis ekipleri ile motosiklet ve arazi araçları, kortej düzenledi.

30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları Bodrum'da düzenlenen çeşitli etkinliklerle devam ediyor. Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı motorize ekipler, bir kortej düzenledi. Eski Otogar önünde başlayan kortej Cevat Şakir Caddesi, Neyzen Tevfik Caddesi, Caferpaşa Caddesi ve Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde devam etti. Korteje motosiklet ve arazi araçları da eşlik etti.

Türk Bayrakları ile donatılan motosiklet ve araçların geçişini yerli ve yabancı turistler ilgiyle takip etti. Kimi vatandaşlar, korteje alkışlarla destek verdi. - MUĞLA