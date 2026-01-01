Haberler

Bodrum'da yeni yılın ilk gününde denize girdiler

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, kış mevsiminde sıcaklığın 7 derece olmasına rağmen, vatandaşlar ve Bodrumspor Wushu Takımı sporcuları denize girerek yeni yıla enerjik bir başlangıç yaptı. Sporcular, her yıl olduğu gibi geleneklerini sürdürdü.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yeni yılın ilk gününde, kış mevsimine rağmen denize girdiler. Hava sıcaklığının 7 derece ölçüldüğü Bodrum'da, soğuk havayı dikkate almayan sporcular ve vatandaşlar yılın ilk gününde denize girerek yeni yıla farklı bir başlangıç yaptı.

Havanın soğuk olmasına aldırış etmeyen vatandaşlar 2026 yılının ilk gününde hava sıcaklığı 7 derece olmasına rağmen su sıcaklığı 21 derece olan denize girdi. Yeni yıl geleneğini bu yıl da sürdüren Bodrumspor Wushu Takımı sporcuları, sahilde yaptıkları ısınma hareketlerinin ardından denize girdi. Sporcuların soğuk havaya rağmen denizde yüzmesi, sahilde bulunanların ilgisini çekti. Takım antrenörü Ali Top, denize girmenin kendileri için bir alışkanlık olduğunu belirterek, her yıl 1 Ocak'ta bu geleneği sürdürdüklerini söyledi. Denizin, yeni yıla zinde başlamanın önemli bir parçası olduğunu ifade etti. Sporculardan Melih Aya ise her yıl aynı saatte denize girdiklerini belirterek, bu geleneğin kendilerine enerji verdiğini ve yeni yıla motive bir şekilde girmelerini sağladığını dile getirdi. Öte yandan Milas'ın Meşelik Mahallesi'ndeki Adabükü'nde de 3 kişi denize girdi. Sami ve Sevil Gemicioğlu ile oğulları milli yüzücü ve kaptan Bekir Emrah Gemicoğlu denize girdi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Saat verildi! AKOM'dan karın esir aldığı İstanbul için kritik uyarı

AKOM'dan kar yağışının etkili olduğu İstanbul için kritik uyarı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Görüşmeler başladı! Fenerbahçe'den yılın ilk transfer bombası

Görüşmeler başladı! Fenerbahçe'den yılın ilk transfer bombası
Yokuştan kayan iş makinesi apartmana daldı

Görüntü İstanbul'dan! Yeni yılın ilk gününde felaketi yaşadılar
Dünyaca ünlü gazateci duyurdu! Neymar imzayı atıyor

Dünyaca ünlü gazateci duyurdu! Neymar imzayı atıyor
10 yıllık sözünü tutup Fenerbahçe'ye transfer oluyor

10 yıllık sözünü tutup Fenerbahçe'ye transfer oluyor
Görüşmeler başladı! Fenerbahçe'den yılın ilk transfer bombası

Görüşmeler başladı! Fenerbahçe'den yılın ilk transfer bombası
Galatasaray ocak ayında tam 7 maça çıkacak

Galatasaray ocak ayında bakın kaç maça çıkacak
Van'da 2 mahalleye çığ düştü! Kar altında kalan kadından acı haber geldi

2 mahalleye çığ düştü! Kar altında kalan kadından acı haber