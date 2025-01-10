Bodrum'da Seyir Halindeki Araçta Yangın Çıktı

Seyir halindeki araç alev topuna döndü

MUĞLA - Muğla'nın Bodrum ilçesinde seyir halindeki hafif ticari araçta çıkan yangın, vatandaşlar ve itfaiye ekiplerince söndürüldü.

İlçe merkezine seyreden Mehmet Ö. idaresindeki 48 AEU 028 plakalı hafif ticari araç, Torba Mahallesi Kaynar mevkiinde yanmaya başladı. Yangını fark eden sürücü, aracı yan yola çekti. Çevredeki vatandaşlar da araçtaki alevlere yangın tüpleriyle müdahale etti.

İhbarın ardından itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ve vatandaşların müdahalesiyle yangın söndürüldü, soğutma çalışması yapıldı.

Araçta büyük çapta maddi hasar meydana gelirken olayda can kaybı ve yaralanma olmaması teselli kaynağı oldu.