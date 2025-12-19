Haberler

Bodrumda hükümlüler için kamuya yararlı iş protokolü imzalandı

Bodrumda hükümlüler için kamuya yararlı iş protokolü imzalandı
Güncelleme:
Bodrum Kaymakamlığı ve Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı, hükümlülerin topluma kazandırılması ve yeniden suç işlemelerinin önlenmesi amacıyla iş birliği protokolü imzaladı. Protokol ile yükümlülerin kamuya yararlı işlerde ücretsiz çalışmalarının önünü açan düzenlemeler hayata geçirilecek.

Haklarında kamuya yararlı bir işte ücretsiz olarak çalıştırılmasına karar verilen hükümlülerle ilgili Bodrum Kaymakamlığı ile Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı arasında iş birliği protokolü imzalandı. Protokol ile yükümlülerin topluma kazandırılması ve yeniden suç işlemelerinin önlenmesi hedefleniyor.

Bodrum Kaymakamlığında düzenlenen imza törenine Bodrum Kaymakamı Ali Sırmalı, Bodrum Cumhuriyet Başsavcısı Behçet İşlek, Denetimli Serbestlik Müdürü Özcan Tekin ile Yazı İşleri Müdürü Ümit Yıldırım katıldı.

İmzalanan protokol kapsamında, kamuya yararlı bir işte ücretsiz olarak çalışma kararı bulunan yükümlülerin sosyalleşmelerinin artırılması, toplumsal kurallara uyum sağlamaları, sorumluluk bilinci kazanmaları ve toplumun suça karşı daha etkin şekilde korunması amaçlanıyor.

Protokol doğrultusunda, Bodrum Denetimli Serbestlik Müdürlüğünün yetki alanında bulunan ve Kaymakamlığa bağlı kurumlarda temizlik, bakım onarım, çevre düzenleme ve genel idari hizmetler alanlarında yükümlülerin ücretsiz olarak çalıştırılması planlanıyor. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
