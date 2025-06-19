Bodrum'da Gazeteci Selim Turan Tehdit Edildi

Bodrum'da Gazeteci Selim Turan Tehdit Edildi
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Bodrum Sıcak Haber İmtiyaz Sahibi Selim Turan, bir haberinin ardından inşaat yetkilileri tarafından bürosunda tehdit edildi. Bodrum Gazeteciler Cemiyeti, bu durumu kınayarak basın özgürlüğüne yönelik tehditlerin kabul edilemeyeceğini vurguladı.

Bodrum'da yerel yayın yapan Bodrum Sıcak Haber İmtiyaz Sahibi Selim Turan'ın yaptığı bir haber sonrası habere konu muhataplar tarafından bürosuna gelerek tehdit edildiği ileri sürüldü.

Bodrum Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Eren Ayhan yaptığı açıklamada, "Bodrum Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu Üyemiz ve Bodrum Sıcak Haber imtiyaz sahibi Selim Turan, kamuoyunun bilgilenme hakkı doğrultusunda yaptığı bir haber sonrası açık bir tehdit ile karşı karşıya kalmıştır. Kentimizde inşaat yasaklarına rağmen sürdürülen faaliyetleri haberleştiren Turan, haberin yayınlanmasının ardından ilgili inşaatın yetkilisi tarafından bizzat bürosuna gelinerek tehdit edilmiştir. Bu tür saldırgan tavırları ve tehdit dilini asla kabul etmiyoruz. Basın emekçileri, kamu yararı adına görevini yaparken baskıya, tehdide, gözdağına maruz kalmamalıdır. Bu olay, yalnızca Selim Turan'a değil, Bodrum'da gazetecilik yapan tüm meslektaşlarımıza yönelik bir gözdağıdır. Buradan açıkça ifade ediyoruz: Hiçbir tehdit, gerçeklerin yazılmasına engel olamayacaktır. Basın özgürlüğü bu ülkenin temel değerlerinden biridir ve bu değere uzanan her elin karşısında dimdik duracağız. Selim Turan yalnız değildir; Bodrum Gazeteciler Cemiyeti olarak sonuna kadar yanındayız. Yetkilileri bu tür saldırılara karşı ivedilikle işlem yapmaya, kamuoyunu tehdit eden bu zihniyete karşı durmaya çağırıyoruz" dedi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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