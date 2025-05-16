Bodrum'da Fırtına Tekneleri Karaya Sürükledi

Bodrum'da Fırtına Tekneleri Karaya Sürükledi
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Muğla'nın Bodrum ilçesinde etkili olan fırtına, birçok tekne ve yapıya zarar verdi. Denizciler, sürüklenen teknelerini kurtarmak için yoğun çaba harcarken, Pınarlıbelen Mahallesi'nde bir evin çatısı uçtu.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde etkili olan fırtına nedeniyle tekneler karaya sürüklendi. Denizcilerin adeta kabusu yaşadı.

Meteoroloji'nin fırtına uyarısı yaptığı Bodrum'da denizde adeta kargaşa yaşandı. Birçok tekne tonozdan ayrılarak sürüklenmeye başladı. Kimi tekneler sürüklenerek karaya vurdu. Birçok teknede demir atılsa da çapa tutmadı ve tekneler sürüklenmeye başladı. Denizciler, teknelerini karaya vurmaktan kurtarmak için yoğun çaba harcadı. Yarımada genelinde yaklaşık 10 teknenin karaya sürüklendiği öğrenildi.

Pınarlıbelen Mahallesi'nde tek katlı köy evinin çatısı fırtınada uçtu. Evin çatısının neredeyse tamamen uçtuğu olayda ölen ya da yaralanan olmadığı öğrenildi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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