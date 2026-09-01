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Bodrum'da 2026-2027 Su Ürünleri Av Sezonu Törenle Açıldı

Bodrum'da 2026-2027 Su Ürünleri Av Sezonu Törenle Açıldı
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Muğla'nın Bodrum ilçesindeki Torba Balıkçı Barınağı'nda düzenlenen törenle 2026-2027 su ürünleri av sezonu açıldı. Etkinlikte çevre ve doğanın korunmasına dikkat çekmek için dip temizliği yapıldı, denize yavru balıklar bırakıldı. Balıkçılara avcılık belgeleri verildi, geleneksel balık mezatı düzenlendi ve katılımcılara balık ekmek ikram edildi. Tören bereket duası ve 'Vira Bismillah' denilerek teknelerle denize açılmasıyla sona erdi.

Haber: Fatih BOZOĞLU

(MUĞLA) - 2026-2027 Su Ürünleri Av Sezonu'nun açılışı Bodrum Torba Balıkçı Barınağı'nda yoğun katılımla gerçekleştirildi. Barınakta düzenlenen törende doğanın ve çevrenin korunmasının önemini vurgulamak amacıyla dip temizliği yapıldı. Balık mezatı düzenlenen etkinlikte, katılımcılara balık ekmek ikram edildi.

Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün ev sahipliğinde düzenlenen törenle balıkçılar yeni sezona başladı. Etkinliğe balıkçıların yanı sıra mülki idare amirleri, il ve ilçe protokol üyeleri, liman ve tarım yetkilileri ile bölgedeki su ürünleri kooperatifi temsilcileri katıldı.

?Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda çevre ve doğanın korunmasına vurgu yapıldı. Deniz ekosistemini korumak ve sürdürülebilir balıkçılığı desteklemek amacıyla etkinlik öncesinde balıkçı barınağında dip temizliği yapıldı, ardından denize yavru balıklar bırakıldı.

Protokol konuşmalarının ve yerel folklor gösterilerinin ardından balıkçılara avcılık belgeleri takdim edildi.

Bölge halkı ve misafirlerin katılımıyla geleneksel balık mezatı düzenlenirken, katılımcılara da balık-ekmek ikramında bulunuldu.

?Tören, yapılan bereket duasının ardından protokol ve balıkçıların teknelere binerek "Vira Bismillah" demesi ve mavi sulara açılmasıyla sona erdi.

Kaynak: ANKA
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