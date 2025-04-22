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Bodrum'da Antik Myndos Limanı'ndaki İzinsiz Tonozlar Kaldırıldı

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Muğla'nın Bodrum ilçesindeki Myndos Antik Limanı bölgesinde yasadışı olarak yerleştirilen tonozlar kaldırıldı ve 50 tekneye cezai işlem uygulandı. Bodrum Bölge Liman Başkanlığı, bölgede koruma altında bulunan arkeolojik sit alanındaki yasadışı uygulamalara karşı önlem aldı.

Antik limandaki tonozlar kaldırıldı

MUĞLA - Muğla'nın Bodrum ilçesinde antik Myndos Limanı içerisindeki izinsiz tonozlar kaldırıldı, 50 tekneye cezai işlem uygulandı.

Bodrum Bölge Liman Başkanlığınca Gümüşlük koyunda koruma altında bulunan 1. derece arkeolojik sit alanı olan Myndos Antik Limanı bölgesinde yasadışı tonozlarla ilgili çalışma yaptı. İzinsiz bağlama yapılan yaklaşık 50 adet yatlara Bodrum Bölge Liman Başkanlığınca idari yaptırım uygulandı. Bölgede bulunan yasadışı tonozların bulunduğu bölgeden kaldırılmasına yönelik Bodrum Bölge Liman Başkanlığı koordinasyonunda su altında arkeolojik kalıntılara zarar vermeden yasadışı tonoz düzeneklerinin kaldırılmasına başlandığı bildirildi. Çalışmaların yasadışı tonozların bölgeden temizlenene kadar süreceği kaydedildi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HAMDİ YÖRÜR - Yerel
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