Bodrum'da Antik Myndos Limanı'ndaki İzinsiz Tonozlar Kaldırıldı

Antik limandaki tonozlar kaldırıldı

MUĞLA - Muğla'nın Bodrum ilçesinde antik Myndos Limanı içerisindeki izinsiz tonozlar kaldırıldı, 50 tekneye cezai işlem uygulandı.

Bodrum Bölge Liman Başkanlığınca Gümüşlük koyunda koruma altında bulunan 1. derece arkeolojik sit alanı olan Myndos Antik Limanı bölgesinde yasadışı tonozlarla ilgili çalışma yaptı. İzinsiz bağlama yapılan yaklaşık 50 adet yatlara Bodrum Bölge Liman Başkanlığınca idari yaptırım uygulandı. Bölgede bulunan yasadışı tonozların bulunduğu bölgeden kaldırılmasına yönelik Bodrum Bölge Liman Başkanlığı koordinasyonunda su altında arkeolojik kalıntılara zarar vermeden yasadışı tonoz düzeneklerinin kaldırılmasına başlandığı bildirildi. Çalışmaların yasadışı tonozların bölgeden temizlenene kadar süreceği kaydedildi.