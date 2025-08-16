Bodrum'da Ana İsale Hattında Patlama: MUSKİ Ekipleri Çalışmalara Başladı

Güncelleme:
Muğla'nın Bodrum ilçesinde Bitez Mahallesi'nde ana isale hattında meydana gelen patlama sonrası büyük bir çukur oluştu. MUSKİ ekipleri, durumun ciddiyetinden dolayı bölgede çalışma başlattı ve sürücüleri uyardı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde ana isale hattında meydana gelen patlama sonrası MUSKİ ekipleri çalışma başlattı. Bitez Mahallesi Bergamut Caddesi'nde ana isale hattında patlama meydana geldi. Patlama sonrası yolda büyük bir çukur oluştu. Patlaktan akan su, önce yola oradan da bahçelere aktı.

Bazı sürücüler patlağın olduğu bölgeden araçlarıyla geçmeye çalıştı. Bölgeye gelen MUSKİ görevlisi, sürücüleri patlağın olduğu bölgeden geçmemeleri konusunda uyardı. Şerit çekilen yol trafiğe kapatıldı. MUSKİ ekipleri tarafından bölgede çalışma başlatıldı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
