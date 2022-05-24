Bodrum Belediyesi'nden Geri Dönüşüme Destek - Haberler

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Bodrum Belediyesi'nden Geri Dönüşüme Destek

ANKA - Emel Türegün - Yerel
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Bodrum Belediyesi'nden Geri Dönüşüme Destek

Bodrum Belediyesi’ne ait ekonomik ömrünü tamamlamış malzemeler, geri dönüşüme kazandırılıyor.

Bodrum Belediyesi'ne ait ekonomik ömrünü tamamlamış malzemeler, geri dönüşüme kazandırılıyor.

Belediye tarafından Taşınır Mal Yönetmeliği'nin 28. Maddesi gereğince ekonomik ömrünü tamamlamış olan ve hizmet dışı bırakılması gerektiği belirlenen malzemelerin komisyonca hurdaya ayrılmasına karar veriliyor. Toplanan hurda malzemeler, gerekli işlemlerin tamamlanmasının ardından Makine ve Kimya Endüstrisi'ne (MKE) teslim edilerek geri dönüşüme kazandırılıyor.

Bodrum Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürü İzzet Mert Kallem, yapılan çalışmanın Bodrum Belediyesi'ne ait hurda malzemelerin, ilgili yönetmelik gereği geri dönüştürülmesinin belediyeye gelir sağlayacağını belirtti. Kallem, malzemelerin tekrar kullanıma kazandırılmasının ülke ekonomisi açısından da önemli olduğunu kaydetti.

Bodrum Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışma kapsamında yaklaşık 60 ton orta vasıflı demir çelik, parça halinde çıplak alüminyum, ahşap ve tekstil malzeme değerlendirilerek geri dönüşüme kazandırılacak.

Bodrum Belediyesi Destek Hizmetleri tarafından ihtiyaç fazlası ve kullanım dışı bırakılan veya niteliğini kaybetmiş olan her türlü malzeme tespit işlemlerinin ardından geri dönüşüme kazandırılmaya devam edecek.

ANKA / Emel Türegün - Yerel

Bodrum, Yerel, Haberler

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