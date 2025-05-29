Böbrek Yetmezliğiyle Mücadele Eden Aysel Tanlak İçin Acil Nakil İhtiyacı

Böbrek Yetmezliğiyle Mücadele Eden Aysel Tanlak İçin Acil Nakil İhtiyacı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Batman'da böbrek yetmezliği nedeniyle tedavi gören 28 yaşındaki Aysel Tanlak, acil böbrek nakline ihtiyaç duyuyor. Babası Süleyman Tanlak, kızının yaşaması için destek ve bağış çağrısında bulundu.

Batman'ın Beşiri ilçesinde böbrek yetmezliği nedeniyle daha önce 3 çocuğunu kaybeden 74 yaşındaki Süleyman Tanlak, aynı hastalıkla mücadele eden 28 yaşındaki kızı Aysel Tanlak için böbrek nakli gerektiğini söyledi.

Böbrek yetmezliği nedeniyle her iki böbreği de iflas eden 28 yaşındaki Aysel Tanlak, şu anda Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yoğun bakım ünitesinde tedavi görüyor. 74 yaşındaki baba Süleyman Tanlak, kızının yaşama tutunabilmesi için acil böbrek nakli gerektiğini belirterek, destek istedi. Daha önce 24, 30 ve 8 yaşındaki üç çocuğunu aynı hastalık nedeniyle kaybettiğini dile getiren Tanlak, "2 yıldır kızım bu hastalıkla mücadele ediyor. Bir süre Diyarbakır'da tedavi gördü, ardından Batman'da 45 gün boyunca hastanede kaldı ancak olumlu sonuç alamadık. Şu an yoğun bakımda ve durumu kritik. Eğer böbrek bulunmazsa kızımı da kaybedeceğim, perişanım" diye konuştu.

Emekli olduğunu ve aylık 15 bin lira maaşla geçinmeye çalıştığını belirten Tanlak, "Allah rızası için bir umut olsun. Kızımın yaşaması için tek çaremiz uygun bir böbrek bağışıdır" diye konuştu. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
DEM Parti'den infaz düzenlemesi açıklaması: Yalnızca hasta tutukluları kapsayacak

Bugün Meclis'e geliyor, cezaevinden yalnızca bir grup tahliye edilecek
Hız ve kemer kontrolü yapacak yeni radar sistemi geliyor! Anında ceza kesilecek

Hız ve kemer kontrolünü yapacak, anında ceza kesecek
İzmir'de 23 bin işçi greve gitti, otobüs duraklarında yoğunluk oluştu

Şehirde kaos! 23 bin işçi greve gitti, kuyrukların sonu görünmüyor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ligi ikinci bitirip, şampiyonluk kutladılar

Ligi ikinci bitirip, şampiyonluk kutladılar
Para transfer işlemlerinde yeni uygulama başlıyor

Banka işlemlerinde yeni kural başlıyor
Kız isteme törenine gelinin yaptığı hata damga vurdu

Kız isteme törenine gelinin yaptığı hata damga vurdu
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Bu markalardan uzak durun! Bakanlık 42 ürünü daha ifşa etti

Bu markalardan uzak durun! Bakanlık 42 ürünü daha ifşa etti
Mide bulandıran imalathane! Şalgama tuvalet suyu karışıyor

Mide bulandıran imalathane! Tuvalet suyu karışıyor
İsviçre'de çöken buzul nedeniyle bir köy yok oldu

İsviçre'de buzul çöktü, köy yok oldu
Hailey Bieber'dan milyarlık hamle! Rakam dudak uçuklatıyor

Ünlü isimden milyarlık hamle! Rakam dudak uçuklatıyor
Yok böyle transfer! Galatasaray'dan ayrıldı ezeli rakibi havada kaptı

Galatasaray'dan ayrıldı ezeli rakibi havada kaptı
Hatay diken üstünde! 4 mahalleye giriş çıkışlar yasaklandı

Bir şehrimiz diken üstünde! Giriş çıkışlar yasak, karantina başladı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.