Böbrek taşı düşürdüğüne inanılan eşkina balığındaki taşlar 5 TL'den alıcı buluyor - Haberler

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Böbrek taşı düşürdüğüne inanılan eşkina balığındaki taşlar 5 TL'den alıcı buluyor

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Böbrek taşı düşürdüğüne inanılan eşkina balığındaki taşlar 5 TL'den alıcı buluyor

Sinop'ta balığın kafasından çıkarılan ve böbrek taşı düşürdüğüne inanılan 'eşkina' taşı, tanesi 5 TL'den alıcı buluyor.

Sinop'ta balığın kafasından çıkarılan ve böbrek taşı düşürdüğüne inanılan 'eşkina' taşı, tanesi 5 TL'den alıcı buluyor.

Karadeniz'de nadir avlanan bir balık türü olan 'eşkina kötek' balığının kafasında taşıdığı taşların böbrek taşı rahatsızlığına iyi geldiğine inanılıyor. Özellikle aktarlarda satılan taş, balığın kafatasının ikiye bölünmesiyle orta kısımdaki kıkırdaksı doku içerisinden çıkarılıyor. Nadir olarak balıkçıların ağına takılan balığın kafasından çıkarılan taşlar, un kıvamına gelecek şekilde dövüldükten sonra limonda bekletilip içildiğinde böbrek taşını düşürdüğüne inanılıyor.

"ÇOK TEŞEKKÜR EDEN ARKADAŞLARIM VAR"

Sinop'ta tanesi 5 TL'den satışı yapılan taşlara ilginin yoğun olduğunu söyleyen balıkçı İbrahim Gündoğdu, "Taşları kullanıp bana gelen ve çok teşekkür eden arkadaşlarım var. Taşlar sayesinde böbrek taşı düşürdüğünü söyleyenler çok" dedi. Gündoğdu, eşkina balığının kilosunun ise 70 TL olduğunu sözlerine ekledi.

(Osman Aksu - İHA)

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Karadeniz Gündoğdu Sinop Yerel Güncel Haberler

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