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Esad'ın işkence merkezine giren BM görevlisi gözyaşlarına boğuldu

Esad'ın işkence merkezine giren BM görevlisi gözyaşlarına boğuldu
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Suriye'de devrilen Beşar Esad rejiminin 'insan mezbahası' olarak nitelendirilen Sednaya Hapishanesi'ni gezen bir BM görevlisi, incelemesinin ardından gözyaşlarına boğuldu.

Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen, Esad rejiminin işkence merkezi olarak bilinen Sednaya Hapishanesi'ni gezerken BM yetkilisi bir kadın, koğuştan çıktıktan sonra gözyaşlarına hakim olamadı.

BM Yetkilisi Esad Rejiminin İşkence Merkezini Ziyaret Etti

GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI

Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen, Esad rejiminin muhalif göstericilerin tutulduğu ve işkence gördüğü Sednaya Hapishanesi'ni gezdi. Heyeti ile birlikte Esad rejiminin işkence merkezi olarak bilinen Sednaya Hapishanesi'nde incelemelerde bulunan Pedersen, hapishanede kalanların yakınları ve aileleri ile sohbet etti. Tek tek koğuşları gezen Pedersen'e hapishaneye ilişkin sunum yapıldı. Bazı mahkum yakınlarının ağıt yaktığı ziyaret sırasında bir kadın BM yetkilisi koğuştan çıktıktan sonra gözyaşlarına hakim olamadı.

BM Yetkilisi Esad Rejiminin İşkence Merkezini Ziyaret Etti

"BURADA GÖRDÜĞÜMÜZ ŞEY TARİF EDİLEMEZ BİR DEHŞET"

Pedersen, daha sonar basın mensuplarına yaptığı açıklamada "Yapılması gerekenler için, hesap verebilirliği ve adaleti sağlamak için bu sürecin ailelere, hayatta kalanlara ve mağdurlara destekle başlaması ve kanıtları korumamızla başlaması gerekiyor. Bu son derece önemli. Daha önce de söylediğim gibi bugün burada gördüğümüz şey tarif edilemez bir dehşet ve dünyanın hiçbir yerinde asla tekrarlanmamalı. Adalet sayesinde bu olayın peşini bırakmayız ve bunun bir daha tekrarlanmamasını sağlayabiliriz" ifadelerini kullandı.

BM Yetkilisi Esad Rejiminin İşkence Merkezini Ziyaret Etti

"BU SON DERECE KRİTİK BİR KONU"

Adaletin sağlanması için belgelerin saklanması gerektiğini bir kez daha vurgulayan BM Suriye Özel Temsilcisi Pedersen, "belgeleri muhafaza ettiğimizden emin olmamız gerekiyor. Dolayısıyla bunun altını çizmek gerekiyor. Bu son derece kritik bir konu ki" dedi.

BM Yetkilisi Esad Rejiminin İşkence Merkezini Ziyaret Etti

"ÇOK SAYIDA TRAJEDİSİNDEN BİRİ"

"Bu işe başladığım ilk günden itibaren tutuklular üzerinde çalışıyorduk" diyen Pedersen "Bu, elbette Suriye iç savaşının ve daha önceki yılların çok sayıda trajedisinden biri. Dediğim gibi, bunun gerçekten ama gerçekten sona ermesi ve bir daha tekrarlanmaması gerekiyor. Hayatta kalanları ve ailelerini desteklediğimizden emin olalım. Hepimize her zamankinden daha fazla ihtiyaçları var" açıklamasını yaptı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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Yorumlar (4)

Haber YorumlarıT.C. GÖKBÖRÜ:

Birleşmiş Haçlı lardaki sinemaya bak sanki bilmiyorlardı

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Haber Yorumlarıselami kökaşık:

Timsah gözyaşları, imansızlar zulüm varken yoksunuz, sonrası ay çok üzüldük falan filan

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Haber YorumlarıVahit Tutal:

Aktörler iş başında

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