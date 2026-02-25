Haberler

BM Genel Kurulu, Ukrayna savaşında ateşkes çağrısında bulunan karar tasarısını kabul etti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, Rusya-Ukrayna savaşında 'Acil ve şartsız bir ateşkes' talep eden bir karar tasarısını 107 oyla kabul etti. Tasarı, savaşın 5. yılı vesilesiyle özel bir oturumda oylamaya sunuldu.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu, 4'üncü yılına yılına giren Rusya- Ukrayna savaşında ateşkes çağrısında bulunan bir karar tasarısını 12'ye karşı 107 oyla kabul etti. 51 üye ülke ise çekimser oy kullandı.

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşta 4 yıl geride kalırken, BM Genel Kurulu'ndan dikkat çeken bir hamle geldi. Ukrayna'nın girişimi ve 46 ülkenin desteğiyle hazırlanan ve "Acil ve şartsız bir ateşkes" ile "Kapsamlı, adil ve kalıcı bir barış" çağrısında bulunan karar tasarısı, savaşın 5'inci yılı vesilesiyle düzenlenen özel oturumda oylamaya sunuldu. Tasarı 12'ye karşı 107 oyla kabul edilirken, aralarında ABD'nin de bulunduğu 51 üye ülke çekimser oy kullandı. ABD'nin tasarının bir bölümünün geri kalanından ayrılarak farklı bir oylamaya tabi tutulması yönünde öneri sunması dikkat çekti. ABD'nin BM Daimi Temsilci Yardımcısı Tammy Bruce, "Bize göre, karardaki bazı ifadeler kalıcı barışa giden yolu açabilecek diplomatik çözümlerin tamamının ele alınmasını desteklemek yerine, süren müzakerelerden dikkati dağıtma olasılığı taşıyor" değerlendirmesinde bulundu. Ukrayna Dışişleri Bakan Yardımcısı Mariana Betsa ise ABD'nin önerisine karşı çıkarak, bunu "son derece endişe verici ve kabul edilemez" olarak niteledi. Rusya da tasarıya ret oyu verdi.

Tasarıda savaşın etkilerine dikkat çekildi

Ukrayna'nın uluslararası alanda tanınmış sınırları içindeki egemenliği, bağımsızlığı, birliği ve toprak bütünlüğünün önemine vurgu yapılan tasarıda, Rusya'nın sivillere ve kritik enerji altyapısına yönelik saldırılarından ciddi endişe duyulduğu ifade edildi. Savaşın küresel ve bölgesel güvenlik ortamı üzerindeki etkilerine dikkat çekilerek "Esirlerin takas edilmesi, yasadışı şekilde gözaltına alınan tüm kişilerin serbest bırakılması ve çocuklar dahil zorla yerinden edilen veya sınır dışı edilen sivillerin geri dönüşünün sağlanması" talep edildi. - NEW YORK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
'İran'ı işgal' iddiasına Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden yalanlama

Ortalığı karıştıran "İran" iddiasına Ankara'dan net yalanlama
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Brezilya'da şiddetli yağışların yol açtığı sellerde 23 kişi hayatını kaybetti

Ülkeyi yasa boğan felaket! Can kaybı korkunç boyutlarda
Maaşının 4'te 1'i nafakaya kesiliyor zannetti, gerçek bambaşka çıktı! Hapis bile yattı

Maaşının 4'te 1'i nafakaya kesiliyor zannetti, gerçek bambaşka çıktı
Ünlü oyuncu Ufuk Özkan'dan vefasızlık sitemi: Mesaj bile atmayanlar oldu

Sağlığına kavuşan ünlü oyuncudan sanat dünyasına vefa sitemi
12 maçta 4 kırmızı kart gören Caner Erkin'i şoke eden karar

12 maçta 4 kırmızı kart gören Caner'i şoke eden karar
Brezilya'da şiddetli yağışların yol açtığı sellerde 23 kişi hayatını kaybetti

Ülkeyi yasa boğan felaket! Can kaybı korkunç boyutlarda
Ölüm mangasını yönetiyor! Kartelin yeni lideri El Yogurt olacak

48 saat içinde koltuk doldu! Dünyanın yeni belası huzurlarınızda
Oğlunu canlı yayında tekme tokat dövdü

Oğlunu canlı yayında bu halde gördü, sonra yaşananlar fena